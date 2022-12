Charleroi en stage : Besiktas pour commencer le triptyque amical

A LIRE | Jonas Bager : "Felice Mazzù n'a pas changé"

Felice Mazzù en profitera pour effectuer un passage en revue des troupes. Exceptés Van Cleemput, Knezevic et probablement les deux jeunes gardiens Chiacig et Delavallée, tout le monde recevra des minutes. “L’objectif est que les joueurs prennent du rythme et essaient de reproduire ce que l’on a déjà travaillé ensemble, que ce soit le bloc défensif ou offensif. Ce match n’indiquera pas la direction pour les choix futurs.”

Comprenez qu’il ne faudra pas tirer d’enseignements définitifs. “Je vais essayer que chaque joueur puisse évoluer à sa meilleure place, ou du moins le plus proche possible, et que tous soient prêts à démarrer le match du 26 (NdlR : contre Anderlecht en championnat) ”.

Felice Mazzù va concerner tous les joueurs de champ disponibles pour les amicaux.

Reims et Westerlo

Besiktas sera le seul match amical de la semaine. Mais on en sait déjà un peu plus sur la suite du calendrier d’ici à la reprise en Pro League : Charleroi se rendra à Reims le vendredi 16 puis rencontrera Westerlo le mardi 20.

L’ajout de ce troisième match était une volonté de Felice Mazzù pour lui permettre de se faire une idée plus approfondie du niveau et de l’état de forme de son groupe, tout en mettant ses idées en place. “Il faut trouver un équilibre et ne pas trop brusquer l’équipe par des changements trop radicaux, dit-il. On n’a pas le temps. Je mettrai ma philosophie en place mais je garderai des choses déjà acquises depuis deux ans. Il n’y a pas le feu mais on est dans une situation où on ne doit pas se compliquer la tâche.”

Mazzù est en tout cas ravi de l’implication et de l’intensité observées jusqu’ici : “Il y a du respect des consignes et du travail. Les données des courses à haute intensité et du volume le prouvent”.

