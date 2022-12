Brian Riemer s’exprime pour la première fois en tant que coach d’Anderlecht : “On doit devenir impossibles à briser”

« Un football agressif »

"Je veux voir une équipe agressive avec de l’énergie, de la vitesse, de la puissance. On doit être impossible à briser. Je veux récupérer rapidement la possession, ne jamais laisser l’adversaire au ballon. Nous ne devons pas avoir peur de faire des erreurs. Et si on en commet, on se bat l’un pour l’autre pour récupérer le ballon."

« Les jeunes sont une priorité »

"L’accompagnement des jeunes a toujours été une priorité au long de ma carrière. J’aime les faire évoluer, les aider à grandir. C’est une grande satisfaction en tant que coach de voir un joueur arriver avec un talent et le rendre productif. C’est aussi la raison de ma présence ici. Anderlecht était toujours la meilleure équipe dans les tournois de jeunes et ça m’a toujours étonné. J’ai toujours été très attiré par l’histoire de cette académie. C’est un privilège de pouvoir faire partie de ce système."

« De Morten Olsen à Youri Tielemans »

"J’ai vu des joueurs issus d’Anderlecht comme Tielemans, Dendoncker, Lukaku arriver en Angleterre. Tielemans est d’ailleurs l’un des joueurs qui nous a le plus mis en difficulté à Brentford. Savoir qu’il faisait partie de cette formation m’a encore plus fait admirer le travail effectué ici. Puis, je connaissais bien le club de par sa réputation. Dans les années 80, beaucoup de Danois suivaient Anderlecht avec entre autres Morten Olsen et Per Frimann."

« J’avais déjà des tâches de coach principal »

"J’ai aimé travailler avec Thomas Frank à Brentforfd car il me voyait comme un partenaire. Je ne me suis jamais senti comme un adjoint. Je réalisais des tâches de coach principal. Nous avons dû faire de la magie pour mener à bien notre projet."