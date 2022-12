Un premier match et des consignes claires

Le nouveau coach d’Anderlecht commence son mandat sur une note positive. Le match des Mauves n’était pas brillant mais bien plus consistant que samedi face à une équipe pourtant moins bien classée dans le championnat grec que l’OFI Crète.

Le Danois n’a pas encore pu imposer son style mais a déjà fait comprendre que la profondeur était un élément clé de sa philosophie. Il a plusieurs fois crié “go deep” en direction de ses éléments offensifs.

Malgré son absence d’expérience, Riemer était le plan A d'Anderlecht depuis le début

Le retour de Fabio Silva fait du bien

Le premier but est tombé sur une phase de projection verticale de Stroeykens sur une belle ouverture de Butera le long de la ligne. À la conclusion, on retrouvait Murillo. On retiendra toutefois l’assist signé Silva. Blessé au genou il y a peu, le Portugais a pu jouer une bonne heure et a été l’Anderlechtois le plus dangereux du match amical. Il a, par ailleurs, tenté sa chance dans un angle fermé à la 25e mais s’est heurté au portier adverse.

Arnstad s'est changé de doubler la mise sur une ouverture de Raman en fin de match. Shenghelia s'est chargé de réduire l'écart dans la foulée.

Solide Hendrik Van Crombrugge

Anderlecht a beau avoir dominé, il a eu besoin d’un bon Van Crombrugge pour rester dans le match. Le gardien a sorti quelques arrêts dont une frappe à la 36e minute après une percée de l’attaquant adverse. Sur cette phase, Butera et Delcroix se font trop facilement avoir. Le jeune défenseur gauche a pourtant laissé une belle impression globale sur les deux matchs.

La fiche du match

Anderlecht : Van Crombrugge (62e Coosemans) ; Murillo ; Sadiki (62e Trebel), Delcroix, Butera (62e Ishaq) ; Diawara (62e Leoni), Ashimeru (46e Arnstad) ; Aït El Hadj (62e Angulo), Verschaeren (46e Refaelov), Stroeykens (62e Duranville) ; Silva (62e Raman).

Les buts : 6e Murillo (0-1), 87e Arnstad (0-2), 89e Shenghelia (1-2)