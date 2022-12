Issac Mbenza, une voix qui compte au Sporting Charleroi

Le licenciement d’Edward Still

« On n’est pas aveugle »

Le 22 octobre, au lendemain de la défaite au Cercle, c’est par message que les joueurs ont appris le limogeage d’Edward Still après un bilan de 7 sur 27 auquel il faut ajouter une piteuse élimination en Coupe face à Seraing (4-1, le 8 novembre). "On sentait que ça allait arriver. On n’est pas aveugle, assure Mbenza. Dans le vestiaire, au Cercle, dans son discours, je pense que lui aussi avait compris. Il nous a même dit de ne pas être surpris si on ne le voyait pas lundi à l’entraînement… Mais il a déjà retrouvé un club (NdlR : Eupen) et je lui souhaite le meilleur."

Comme dans tous les clubs du monde, c’est l’entraîneur qui a payé les pots cassés. Mais les joueurs ont-ils tout fait pour remédier aux mauvais résultats? "On ne peut pas se mentir et remettre systématiquement la faute sur le coach quand on perd, mais on a appliqué ce qu’il voulait. Il ne faut pas croire qu’on voulait le tuer. Le groupe n’est pas comme ça. On a essayé de faire le maximum et de respecter ses idées mais, si la direction a tranché, c’est qu’il fallait peut-être un changement."

Des changements, Still en a tenté beaucoup lors de ce qui était alors ses derniers matchs au Sporting : jouer sans numéro 9, aligner une défense inédite et très jeune… "À la fin, il s’est peut-être dit qu’il allait tenter le tout pour le tout, s’interroge Isaac Mbenza. Pour le même prix, ça fonctionnait et tout le monde aurait crié au héros. Mais cela ne s’est pas produit et il a été remercié. C’est le football."

De la stabilité avec Mazzù

« L’objectif reste le top 8 »

Cela fait maintenant une semaine que Felice Mazzù dirige les entraînements à Charleroi. "Beaucoup de joueurs le connaissaient déjà, soit de sa première période ici, soit de l’Union. On ne repart donc pas vraiment de zéro, salue celui qui découvre son nouveau T1. Est-ce important qu’il soit plus proche des joueurs ? Ça dépend du ressenti et du besoin de chacun. Mais on sent qu’il a plus d’expérience et qu’il a l’identité de Charleroi. Il est très vrai, franc, et parle avec le cœur."

Sportivement, l’intronisation de "F.M." pourrait rebattre des cartes à certains postes. Cela vaut aussi pour Isaac Mbenza (18 apparitions cette saison, dont 10 comme titulaire) qui a été disposé à différentes positions sous Still : piston gauche, soutien d’attaque, "faux 9". "Je fais chaque fois le maximum pour essayer d’aider l’équipe, mais c’est vrai que pour préparer un match psychologiquement, c’est mieux de savoir où tu joues, d’être fixé à une place. Cela offre une certaine stabilité émotionnelle. Cela dit, dans notre situation, comme l’équipe n’était pas bien, je n’avais pas le temps de me poser mille questions."

Le match amical de jeudi, face à Besiktas, devrait suggérer certains éléments de réponse quant aux idées tactiques de Mazzù. Il n’est pas interdit de penser que l’une des options, vu le rendement offensif faible des attaquants actuels, soit d’essayer Mbenza en pointe, en attendant un renfort. Lui évacue l’idée : "On verra, c’est le coach qui décidera."

Il y a tout de même fort à parier qu’il sera l’un des éléments forts sur lesquels Mazzù s’appuiera pour essayer de redresser la situation. Car l’ancien joueur de Valenciennes, Montpellier, Huddersfield et Qatar SC semble monter en puissance. "Je ne suis pas encore totalement satisfait de mon niveau, je peux mieux faire, corrige Mbenza. Mais mon évaluation personnelle est un peu tronquée par le fait d’avoir justement joué à plusieurs positions. Il n’empêche, collectivement, on n’est pas fou et on sait qu’avec nos qualités, on doit être mieux au classement. On devra le prouver dès la reprise. L’objectif reste d’atteindre le top 8."

Le divorce avec les supporters

« Comment on recolle les morceaux ? »

Si Mbenza a déjà vécu un changement d’entraîneur en cours de saison, le triste épisode vécu lors de Charleroi – Malines est une première. "Que nos supporters râlent ou qu’ils nous attendent sur le parking après une défaite, on peut le comprendre et on le respecte. Quand ils nous portent vers une victoire et qu’on leur procure de la joie, c’est tant mieux aussi évidemment. Mais qu’ils nous tuent en plein match alors qu’on faisait le job (NdlR : Charleroi menait 1-0 et était proche du 2-0). Franchement… pff ! Ils sont allés un cran trop loin et ils le savent très bien aussi."

Le dépit, la tristesse et la colère exprimés ici résument le sentiment général du vestiaire. "Après ça, comment voulez-vous qu’on réagisse ? Je ne le cache pas, je suis encore énervé et touché par ce qui s’est passé. Et je me pose surtout cette question : maintenant, comment fait-on pour recoller les morceaux ?"

Felice Mazzù a évoqué la nécessité de "retrouver une unité avant de penser à prendre des points". C’est même un prérequis, aujourd’hui, au Sporting. Selon nos informations, une rencontre entre joueurs et supporters pourrait être organisée avant la reprise. Objectif : crever l’abcès, renouer le dialogue et repartir sur de bonnes bases.