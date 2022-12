Riemer a du pain sur la planche à Anderlecht

Il y a d’abord ce jeu qui pèche toujours. Anderlecht s’est montré extrêmement discret et assez peu inspiré. Particulièrement avant la pause lorsque le RSCA a subi l’OFI Crète. Cela manquait clairement de liant et d’idées pour dominer une équipe pourtant moyenne.

Riemer aura aussi pointé la tendance de cette équipe à enchaîner les petites erreurs défensives et donc les buts évitables. Il faut aussi pointer que, vu les absences en défense (Debast, Vertonghen, N’Diaye, Hoedt), Robin Veldman a dû aligner un duo Leoni-Murillo dans l’axe après l’heure de jeu.

La mentalité… après la mi-temps

La principale satisfaction est à trouver dans la mentalité affichée. Les Mauves restent encore tendres – surtout face à des équipes physiques comme l’OFI – sans être secoués pour autant.

Riemer devrait mener l'équipe lors du match de mardi.

Le discours de Veldman a visiblement fait du bien à la mi-temps. Une preuve que sa présence dans le noyau A offrira une certaine continuité entre le passé et l’avenir. Les Mauves ont disputé une deuxième mi-temps plus intéressante. Avec notamment plus d’envie et plus d’impact dans le duel.

Mardi, en match amical face à Panetolikos, Riemer sera aux commandes et pourra commencer à mettre en place son projet.

Anderlecht : Verbruggen (60e Coosemans) ; Sadiki, Murillo, Delcroix (60e Leoni), Butera ; Trebel (60e Aït El Hadj), Ashimeru (60e Diawara), Arnstad (75e Verschaeren) ; Angulo (60e Duranville), Raman (60e Stroeykens), Refaelov (60e Amuzu).

Les buts : 8e Balogiannis (1-0), 49e Raman (1-1).