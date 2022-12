Direction ensuite le terrain pour le premier entraînement de la journée. Au programme : échauffement avec ballon via plusieurs ateliers, séquences d’opposition avec pressing, exercices de finition pour les attaquants et séance de courses à plus haute intensité.

Toujours sous le soleil! ©Blouard

Comme prévu, Ilaimaharitra, touché au genou droit la veille, était absent. Van Cleemput et Knezevic passent la journée dans un centre de revalidation à Belek.

Quant à Gholizadeh, il a rejoint le groupe ce lundi matin en provenance d’Iran. Il avait disputé la Coupe du monde au Qatar avec son équipe nationale. Il a eu droit à un peu de repos et devrait reprendre doucement cet après-midi.