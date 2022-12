Le Standard en stage à Marbella : Les Rouches séduisants face à l’Olympiacos (3-3)

Rupture du ligament croisé antérieur au genou pour Gilles Dewaele. ©BELGA

Dans l’après-midi, les Liégeois ont disputé leur premier match amical du stage (le second interviendra en toute fin de séjour le jeudi 8 contre Girona en matinée avant une seconde joute dans l’après-midi qui pourrait les opposer à Empoli) face à l’Olympiacos de Marcelo et James Rodriguez.

Un 4-3-3 prometteur

Pour ce premier match, Ronny Deila optait pour une formation en 4-3-3 avec une petite surprise, la position d’Aron Dönnum en latéral gauche. “Il peut jouer partout”, avait déjà précisé le coach norvégien qui avait décidé d’aligner une équipe par mi-temps. Le moins que l’on puisse dire, c’est que son compatriote lui aura donné satisfaction. Dönnum aura été particulièrement actif sur son flanc.

MARBELLA,SPAIN - DECEMBER 4 : Davida Osher forward of Standard Liege scoring pictured during friendly match Standard v Olympiacos in Marbella football center on December 4, 2022 in Marbella Spain, 04/12/2022 ( Photo by Philippe Crochet/ Photonews ©Philppe Crochet

De l’autre côté, Marlon Fossey était à créditer d’une prestation presque parfaite. Défensivement très solide, il a apporté le surnombre à de nombreuses reprises offrant même un but à Davida (19e). L’Israélien était également l’une des belles surprises par son engagement en perte de balle. C’est d’une frappe enroulée du gauche qu’il a ouvert la marque en première période. Le tout sous les yeux de Barrett Laursen qui avait effectué son retour en Espagne. Le directeur sportif, Fergal Harkin, arrivé le matin, a également suivi la rencontre.

Le directeur sportif Fergal Harkin a fait son apparition ce dimanche à Marbella. ©Philppe Crochet

Ohio confirme sa bonne forme

Après le repos, le Standard alignait comme convenu un tout autre 11 tandis que du côté grec, la star colombienne, James Rodriguez, montait au jeu tandis que le Brésilien, Marcelo restait sur le banc. Dewaele blessé, c’est l’Italien Melegoni qui prenait place sur le flanc droit de la défense.

À la 55e, Zinckernagel lançait Dragus qui isolait Ohio mais le Néerlandais buttait sur le gardien. Trois minutes plus tard, une perte de balle du jeune Thiago amenait l’égalisation grecque par El Arabi (1-1). Ce à quoi répondait Dragus par une frappe enroulée bien stoppée par le gardien.

Pour se racheter de son erreur sur le 1-1, Thiago Melegoni sur le flanc droit qui se jouait de son défenseur pour isoler Ohio (1-2). Un but qui vient récompenser un stage, jusqu’à présent, de bonne facture pour l’attaquant qui n’a pas compté ses efforts en perte de balle. En parlant de bonne forme, Laurent Henkinet repoussait un envoi violent de Bakambu. Une nouvelle ombre est venue ternir le tableau puisqu’à 20 minutes du terme, le jeune Thiago était contraint de sortir sur blessure, remplacé par Boljevic.

Marcelo à l’expérience, Canak à l'audace

Monté au jeu en cours de seconde période, l’ancien latéral gauche du Real Madrid, Marcelo a totalement changé la physionomie de la rencontre en seulement quelques minutes via deux assists coup sur coup pour Bakambu et El Arabi. Défensivement, le Standard s’est montré moins solide durant cette seconde période. Notons que le jeune Canak a été obligé de reculer au poste de back gauche suite à la sortie de Thiago. À sept minutes du terme, Dragus partait rapidement en contre et tentait sa chance oubliant totalement Ohio qui avait fait la course à ses côtés. Une minute plus tard, le Roumain avait une nouvelle fois le 3-3 au bout du crâne cette fois mais sa tête n’était pas assez puissante.

En toute fin de rencontre, les Liégeois revenaient encore au score via Ohio parfaitement bien servi par Canak qui ridiculisait…. James Rodriguez avant de délivrer son assist. On retiendra que le 11 de base de la première période aura apporté de nombreuses satisfactions. Après le repos, on notera le beau visage affiché par Melegoni au poste de back droit et de Ohio en pointe. Ce lundi, les Liégeois auront droit à une séance d’entraînement en matinée avant une journée de repos mardi.

Standard : Bodart (46e Henkinet), Fossey (46e Melegoni), Bokadi (46e Nekadio), Laifis (46e Dussenne), Dönnum (46e Thiago, 71e, Boljevic), Cimirot (46e Raskin), Balikwisha (46e Zinckernagel), Alzate (46e Kuavita), Davida (46e Dragus), Perica (46e Ohio), Ziani (46e Canak).

Cartons jaunes :

Les buts : 19e Davida (0-1 ; assist : Fossey), 58e El Arabi (1-1), 64e Ohio (1-2 ; assist : Melegoni), 74e 2-2 (Bakambu ; assist : Marcelo), 76e El Arabi (3-2 ; assist : Marcelo), 90e Ohio (3-3 ; assist : canak).