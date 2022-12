Le Standard en stage à Marbella : “Les joueurs doivent se sentir libres et prendre du plaisir”

Durant ce stage, l’homme de 34 ans est extrêmement actif. Avec Geoffrey Valenne, le T3, il prend souvent les commandes des séances sous le regard avisé de Ronny Deila. “C’est lui le boss”, assure Juarez. En début de stage, l’ancien international mexicain a donné le ton en faisant marrer tout le groupe. Comment ? En se taillant…. une moustache. “Ah vous voulez parler de ça ? Allons-y. C’est Jean-François Gillet, qui est un ami, on s’appelle fratellos, qui m’a dit de me laisser pousser la moustache, que cela m’irait bien en tant que Mexicain (rires). Mais ma femme n’est pas très emballée par l’idée. Lorsqu’elle a vu ma photo sur le compte Twitter du club, elle m’a dit que je ressemblais à mon père. Un jour, on en a discuté, elle m’a dit qu’elle ne l’aimait pas vraiment. Ce à quoi je lui ai dit que Jean, lui, trouvait ça bien. Elle a répondu : oui, mais tu ne dors pas avec lui (rires).”

MARBELLA,SPAIN - DECEMBER 3 : Bodart Arnaud goalkeeper of Standard Liege and Efrain Juarez assistant coach of Standard Liege pictured during winter stage day 5 in Marbella football center on December 3, 2022 in Marbella Spain, 03/12/2022 ( Photo by Philippe Crochet/ Photonews ©Philppe Crochet

Un groupe qui vit bien ensemble

Ce qui frappe depuis Marbella, c’est la cohésion de groupe qui règne chez les Rouches. Depuis leur arrivée en Espagne, les joueurs semblent être aux anges. “Après ce premier tour, l’équipe avait besoin de recharger les batteries, de se reposer un peu. C’était important de se déconnecter”, fait remarquer le Mexicain. “On est tous revenus avec une superbe mentalité. L’ambiance est parfaite dans l’équipe. Les joueurs doivent se sentir libres, avoir du plaisir durant les entraînements et surtout être fiers de représenter le Standard. Les points noirs, ce sont le départ de Barrett et la blessure de Gilles (NdlR : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit). On ne voulait pas avoir de blessure lors de ce stage mais cela fait partie du jeu. Concernant Barrett, toute l’équipe s’inquiète pour lui (NdlR : il a quitté le groupe suite à des problèmes familiaux).”

L'ambiance au sein du groupe est parfaite. ©Philppe Crochet

Le ballon au centre de tout

Dans le vestiaire liégeois, les méthodes de Ronny Deila et de son staff ont vite été approuvées. Et pour cause, le T1 norvégien n’est pas un adepte des longues séances ni non plus des entraînements physiques. Le physique, Deila l’inclut dans le travail avec ballon. “C’est la philosophie de Ronny. Le ballon, c’est la base de tout”, assure Efrain Juarez. “En parlant de base, on doit évidemment en avoir une sur le plan physique car la Pro League est un championnat très physique. C’est ce qui m’a frappé lorsque je suis arrivé. Si tu n’es pas prêt physiquement, tu te fais massacrer. Mais il ne faut pas oublier la chose la plus magnifique et importante de ce business : le ballon. C’est comme une femme, je blague toujours avec ça mais la balle, c’est comme une femme, il faut s’en occuper correctement. On peut avoir la même intensité dans l’entraînement avec ballon. Si tout le monde se donne à 100 % durant les séances, tu n’as pas forcément besoin d’aller à la salle.”

Des entraînements auxquels Renaud Emond, sur le flanc depuis de longues semaines, participe mais pas toujours à 100 %. Efrain Juarez explique pourquoi. “Il faut y aller step by step avec Renaud. Il revient d’une longue indisponibilité. C’est pourquoi il ne prend parfois pas part à certains exercices. On sent qui va de mieux en mieux mais il faut surtout qu’il ne ressente plus rien. S’il ne se sent pas à 100 %, il ne sert à rien de le reprendre avec le groupe. On préfère qu’il ne s’entraîne pas un jour et à fond le second plutôt que de faire deux séances à 50 %.”