Le Standard en stage à Marbella : Laursen a quitté le groupe, séance courte mais intensive ce samedi matin

Ronny Deila a observé toute la séance de ce samedi matin. ©Philppe Crochet

Pour ce cinquième jour, le soleil espagnol était toujours de la partie au contraire de Barrett Laursen. Le défenseur danois a dû quitter le groupe pour rentrer en Belgique suite à des problèmes familiaux. On notait également l’absence de Gilles Dewaele, toujours touché au genou. Nathan Ngoy, lui, a poursuivi sa revalidation sur terrain en alternant travail spécifique avec ballon et course.

Henkinet en grande forme

De leur côté, les gardiens, Mattéo Godfroid, Arnaud Bodart et Laurent Henkinet ont eu droit, comme à chaque début de séance, à un travail spécifique avec Jean-François Gillet qui ne les a pas ménagés. On notera que l’ancien Diable rouge est extrêmement proche de ses gardiens mais aussi exigeant. À l’image des réflexions, toujours constructives, envers le jeune Godfroid. “Plus dynamique sur tes appuis Mattéo.” Henkinet et Bodart ne manquaient pas de féliciter le jeune gardien après quelques bonnes interventions ce qui poussait Gillet à s’écrier “Braaaavo.”

Laurent Henkinet a livré une grosse prestation ce matin à l'entraînement. ©Philppe Crochet

On précisera tout de même l’excellente forme des portiers liégeois et en particulier de Laurent Henkinet qui, ce samedi matin, a sorti quelques ballons chauds. “Bien joué Lolo”, s’en allait Noë Dussenne qui le chambrait quelques jours plus tôt en fin de séance tandis que Canak et Zinckernagel envoyaient des lourdes frappes : “il faut du tape à Lolo, son poignet n’est pas assez ferme.”

Travail intensif et phases arrêtées

Après un exercice de passes dans un petit espace, les Rouches ont eu droit à une séance de pressing sur un petit terrain à cinq contre cinq. Des petites oppositions offensives durant lesquelles les joueurs ne se sont pas ménagés.

Ensuite, pour terminer la séance, les joueurs ont peaufiné leurs tactiques sur corners et coups francs excentrés. Dönnum, Balikwisha, Canak ou encore Raskin et Zinckernagel se chargeaient de botter les phases arrêtées. Un exercice dans lequel le défenseur Bope Bokadi a excellé.

Les Rouches ont terminé la séance par une répétition des phases arrêtées. ©Philppe Crochet

Comme chaque jour, en fin de séance, plusieurs éléments offensifs ont sollicité les gardiens pour quelques frappes et une séance de penalties. L’après-midi est libre pour les Liégeois qui affronteront donc l’Olympiacos ce dimanche après-midi sur le coup de 15 heures.