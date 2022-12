Anderlecht vient d’arriver en stage et n’a pas repris les entraînements il y a bien longtemps. Et cela s’est vu. Les Bruxellois ont tardé à rentrer dans leur match. Ils se sont même rapidement fait surprendre par l’OFI Crète. Sur un ballon repoussé dans l’axe par Verbruggen et mal défendu par Delcroix les Grecs ont ouvert la marque à la 8e minute.

La première période a été peu convaincante dans l’ensemble. Anderlecht est revenu des vestiaires avec de bien meilleures intentions. Les Mauves se sont créé quelques occasions et ont fini par planter le 1-1 via Raman et une belle reprise acrobatique sur un assist de Sadiki.

Une première rencontre qui laisse présager une grosse marge de progression pour l’équipe.

Veldman toujours aux commandes

Brian Riemer a été un spectateur attentif du match. Assis à côté du président Vandenhaute, le nouveau coach aura noté pas mal de points de travail pour son équipe. C’était toutefois encore Robin Veldman aux commandes de l’équipe. Un choix logique vu la toute récente annonce de l’arrivée du Danois. Il n’a pas encore eu le temps de prendre le groupe en main.

Malgré son absence d’expérience, Riemer était le plan A d'Anderlecht depuis le début

Des feux d’artifice

Anecdote étonnante sur ce match : vers la 15e minute, l’arbitre a dû arrêter temporairement la partie et a demandé aux joueurs de s’écarter de la tribune où étaient postés les ultras de l’OFI. Ces derniers ont balancé des feux d’artifice qui ont atterri sur le terrain. La rencontre a rapidement repris son cours. Sous d’impressionnants chants venus des tribunes...

Première pour Butera

Ethan Butera a joué son premier match avec l’équipe A. Le jeune défenseur a évolué sur le côté gauche. À 16 ans, il n’a pas laissé une mauvaise impression. Il a été convié au stage grâce à ses bons matchs avec les RSCA Futures et pour pallier les absences en défense.

Après Duranville, un autre jeune signe un contrat professionnel au RSCA

Veldman a offert d’autres surprises en défense en titularisant Murillo dans l’axe avant de lui adjoindre Leoni après l’heure de jeu.

Anderlecht : Verbruggen (60e Coosemans) ; Sadiki, Murillo, Delcroix (60e Leoni), Butera ; Trebel (60e Aït El Hadj), Ashimeru (60e Diawara), Arnstad (75e Verschaeren) ; Angulo (60e Duranville), Raman (60e Stroeykens), Refaelov (60e Amuzu).

Les buts : 8e Balogiannis (1-0), 49e Raman (1-1)