« Mon cœur balance, mais mon sang est serbe »

Avec quel regard allez-vous suivre ce match ?

C’est difficile de choisir. Je dois tout à la Suisse. J’aime ce pays, je m’estime chanceux d’y avoir grandi. C’est un pays incroyable avec une mentalité disciplinée. Je répète souvent que tout est toujours propre en Suisse et que les gens sont toujours à l’heure (rire). J’y ai encore beaucoup d’amis d’enfance. Mon cœur balance mais je n’oublie pas que le sang de mes parents – et donc le mien – est serbe. Et je crois d’ailleurs que j’ai plutôt un tempérament serbe que suisse. Donc même si c’est difficile, j’espère tout de même une victoire de la Serbie. D’autant plus que je regarderai le match ici avec mon oncle et mes cousins (rires).

Quelle est la partie serbe qui reste en vous ?

Je ressens le besoin de revenir chaque année, au moins pour les vacances. C’est important à mes yeux, aussi pour revoir la famille dont la vie ici n’a pas toujours été simple. À la maison, en Suisse, j’ai plutôt reçu l’éducation serbe. C’est peut-être pour ça que je m’énerve parfois un peu vite, que je me laisse emporter par certaines émotions. Mais je pense en fait avoir pris les bonnes choses des deux pays. Un bon mélange, non ?

En 2018, vous avez porté trois fois le maillot des U21 suisses. Pourquoi avoir accepté ces sélections ?

Ils ont été les premiers à m’appeler. J’ai réfléchi. J’en étais fier. La Suisse est un pays rêvé pour grandir et je lui en suis reconnaissant. Malheureusement, j’ai subi une grave blessure au genou à l’époque, cela a freiné ma carrière et je n’ai jamais été appelé en A. Si c’est encore possible que je sois sélectionné un jour avec la Serbie ou la Suisse ? Tout est toujours possible dans le football mais, pour ça, je dois d’abord retrouver mes aptitudes physiques, enchaîner les bonnes prestations en club et probablement franchir une étape.

En U21, vous étiez équipier de plusieurs joueurs (Kobel, Cömert, Sow, Vargas, Fernandes, Aebischer) qui disputent la Coupe du monde. Êtes-vous surpris par leur trajectoire ?

Non, on voyait directement qu’ils avaient un gros potentiel. Ils ont été intelligents et on, pour la plupart, franchi les étapes une par une en club. C’est sympa de les voir participer à ce grand tournoi. Je leur souhaite le meilleur mais je leur ai quand même envoyé quelques messages pour leur demander de ne pas marquer vendredi (sourire).

Et vous avez aussi des contacts avec des joueurs serbes ?

Oui. Kostic et Mitrovic notamment étaient ici avec mon kinésithérapeute pour se soigner avant de partir à la Coupe du monde.

Les pépins physiques, c’est le hic de la Serbie dans ce tournoi…

Oui, c’est vraiment dommage. Plusieurs joueurs importants traînaient des blessures ou une méforme en arrivant au Qatar. Ils auraient dû gagner contre le Cameroun (NDLR : 3-3 alors qu’ils menaient 3-1). Mais ils sont toujours en vie ! J’espère qu’ils utiliseront leur mentalité de vainqueur et qu’ils se qualifieront.

Qu’avez-vous pensé des deux premiers matchs de la Suisse ?

Contre le Cameroun, pour être honnête, c’était du 50-50. La Suisse n’a pas mal joué mais les contre-attaques camerounaises auraient pu être mieux gérées et cela aurait pu tout changer. Je suis content que la Suisse se soit finalement imposée. Contre le Brésil, à peu de chose près, elle gardait un point. Mais bon, cela offre une finale excitante en troisième match, hein !

Un pronostic ?

Hum. Ce sera serré et stressant. 2-1 ou 1-0… pour la Serbie.