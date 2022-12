Le Standard en stage à Marbella : les Belges chambrés et Dewaele touché au genou

Après le petit échauffement, les Rouches se sont adonnés à leur rituel entamé dès le premier jour de stage. Les joueurs font une haie d’honneur, ou plutôt de déshonneur au centre de laquelle passent les membres du groupe dont le pays d’origine a été éliminé à la Coupe du monde. Ce vendredi, sans surprise, ce sont les Belges, Emond et Dussenne en tête, qui en ont pris pour leur grade. “Hey Cihan, tu es Belge aussi, tu viens”, s’écriaient certains joueurs. Une fois de plus la bonne ambiance était de mise.

Emond avec le groupe, Dewaele blessé

Pour ce 4e jour, le soleil avait fait son retour sur le Football Center de Marbella. C’est donc dans un climat parfait (sous 20 degrés) que les Liégeois ont entamé cette journée au cours de laquelle deux séances sont au programme (la seconde de 16 heures aura lieu partiellement sur terrain et en salle). Rayon absences, on notait celle de Nathan Ngoy (ischios) qui est resté aux soins et en salle mais aussi celle de Gilles Dewaele. Le latéral droit s’est occasionné une extension du genou qui nécessite des soins et des examens supplémentaires. Il ne jouera pas ce dimanche (15h) contre Marbella, pas plus que Ngoy donc.

Comme chaque jour, les gardiens (Godfroid, Bodart et Henkinet) étaient déjà au travail lorsque les joueurs de champ faisaient leur apparition. Au menu pour les portiers: les longs ballons aériens. À ce petit jeu, Bodart et Henkinet semblaient imperturbables tandis que le jeune Godfroid était gêné par le soleil. “Quand tu joueras à Bruges et que tu auras le soleil dans le visage, que diras-tu ?”, le chambrait gentiment Jean-François Gillet.

Arnaud Bodart s'applique. ©Philppe Crochet

Jeu de passes et oppositions à 11 contre 11

Pour le reste du groupe, la séance débutait par un jeu de passes sur un terrain réduit avec deux joueurs au centre qui devaient tenter d’intercepter le cuire. Ensuite, le groupe est passé sur une plus grande surface pour une opposition plus large à laquelle a participé Renaud Emond qui monte tout doucement en rythme au cours de ce stage. Ronny Deila, souvent en retrait, a alors décidé de passer à une opposition à 11 contre 11 à laquelle Godfroid, Ziani, Boljevic et Emond n’ont pas participé. Le quatuor a alors eu droit à un travail de finition.

Comme souvent, Ronny Deila prend du recul et laisse le soin à ses adjoint de diriger la séance. ©Philppe Crochet

Durant cette séance, on a noté la belle prestation de Nekadio, le défenseur central frère de Luyindama et la volonté de Nicolas Raskin qui, en leader, n’a pas hésité à reprendre le nouveau venu Kuavita qui évoluait à ses côtés dans l’axe. Un Nicolas Raskin qui parlera longuement avec Ronny Deila en fin de séance tandis que le trio Dönnum, Canak et Zinckernagel mettait Godfroid et Henkinet à contribution pour une séance de frappes.

Canak et Raskin à la lutte ce matin. ©Philppe Crochet

Sur une autre partie du terrain, Alzate et Fossey s’amusaient à se balancer des balles longues sans que celles-ci ne touchent le sol. Un exercice auquel s’est mêlé le T2 Efrain Juarez qui a d’ailleurs fait preuve d’une grande précision.