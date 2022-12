Le Standard en stage à Marbella : Des séances intensives avant d’affronter l’Olympiacos dimanche

Il en fallait plus pour entacher le moral des troupes de Ronny Deila qui est au beau fixe. L’ambiance dans le groupe liégeois est parfaite. Après un footing tardif sur la plage après leur arrivée mardi après-midi, les Standardmen ont eu droit à deux séances intensives mercredi. En préambule, le coach norvégien s’est adressé aux joueurs en leur précisant que les premiers jours seraient assez intensifs et que le programme s’allégerait après le premier match amical prévu ce dimanche (16h) contre l’Olympiacos.

La pluie s'est invitée au programme des Rouches.

On notera que le 8 décembre, les Liégeois rencontreront les Espagnols de Girona (13e de Liga) à 11h. Un troisième match devrait avoir lieu vers 14h pour les joueurs qui n’auront pas eu assez de temps de jeu.

L’homme en forme de cette première journée d’entraînement n’était autre que le Néerlandais Noah Ohio. L’attaquant de 19 ans a réalisé deux très belles séances impressionnant même ses équipiers qui n’ont pas hésité à l’applaudir.

Noah Ohio a impressionné ses équipiers pour le premier jour d'entraînement sur terrain. ©Philppe Crochet

Ce jeudi matin, c’est donc sous une pluie bien belge, mais une douzaine de degrés tout de même, que les Liégeois ont retrouvé le terrain d’entraînement. Deila pouvait compter sur 27 joueurs. Tout comme la veille, Nathan Ngoy, toujours en délicatesse avec ses ischios, n’a pas pris part à la séance collective. Par contre, Renaud Emond a participé à une partie de la séance avec le groupe avant de rejoindre Ngoy pour un travail de course. Le retour progressif de l’attaquant de 30 ans se poursuit sans encombre.

De l’intensité avec ballon

Ce jeudi matin, pendant plus d’une heure, Ronny Deila a axé la séance sur l’intensité en possession de balle. Après un jeu de toro, les joueurs ont eu droit à un exercice de démarquage sur les flancs, en une touche, avec centres et finitions. Les attaquants rouches, dont Stipe Perica, ont soigné le dernier geste.

Cet exercice a ensuite fait place à une opposition à 11 contre 11 (le trio Boljevic, Nekadio et Ziani ont pris la route d’un terrain annexe pour un travail de finition avec le jeune Godfroid). Là encore, l’intensité était de mise tout comme lors du dernier exercice, sur une surface réduite, qui opposait à chaque fois cinq joueurs. Durant tout l’entraînement, Ronny Deila a pris du recul laissant, comme souvent, le soin à Efrain Juarez de donner le ton. Le Norvégien est intervenu à quelques reprises pour corriger ses joueurs.

Ronny Deila a corrigé plusieurs fois le placement de ses hommes.

Raskin a soigné ses frappes

En fin de séance, des petits groupes se sont formés pour un travail de finition mettant à contribution les trois portiers, Arnaud Bodart, Matteo Godfroid et Laurent Henkinet. À ce petit jeu, on notera l’habilité de Nicolas Raskin qui a placé quelques frappes en pleine lucarne. Alors que Henkinet souhaitait regagner les vestiaires, le médian lui lançait : “Allez Lolo, encore un peu. Le premier à trois et on rentre (il s’exerçait avec Steven Alzate).” Ce à quoi a répondu, non sans humour, Laurent Henkinet : “ouais, et dans trois heures on est encore là.”

Nicolas Raskin a bien chambré son coéquipier Laurent Henkinet.

Durant la séance de frappes, le capitaine, Noë Dussenne, n’a pas hésité à charrier les gardiens. “Dis Jean (Ndlr : Gillet), tu ne leur ferais pas travailler le physique pour qu’ils plongent un peu plus loin ?” Raskin n’était pas en reste : “attention, ils ont du mal sur les côtés.” Preuve supplémentaire que la bonne humeur prime dans le groupe.

À l’autre beau du terrain, Marlon Fossey a travaillé ses centres en compagnie des jeunes Ziani et Thiago. Cet après-midi, une séance de musculation est au programme avant la projection du match Belgique-Croatie à l’hôtel des joueurs.

Les jeunes de corvée

Comme le veut la coutume, ce sont les jeunes qui viennent d’intégrer le noyau pro pour ce stage qui sont de corvée matériel en début et en fin de séance.

Godfroid, Ziani, Thiago et Kuavita, les petits nouveaux de ce stage hivernal. ©Philppe Crochet

Ainsi, Thiago, Ziani, Godfroid et Kuavita doivent systématiquement ramasser tout le matériel. Si les trois premiers se sont exécutés, le dernier avait semble-t-il oublié cette tâche. Kuavita, qui avait rejoint le vestiaire un peu trop rapidement, est ensuite revenu sur le terrain pour s’exécuter.