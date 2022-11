Anderlecht proche de finaliser l’arrivée de son nouveau coach

Le club refuse tout commentaire à ce sujet tant que le nouveau coach n’a pas signé tous les documents nécessaires. Une preuve supplémentaire qu’une issue positive est proche. On parle même d’une annonce avant le week-end.

Ce qui permettrait à l’entraîneur de rejoindre le groupe durant le stage qui se conclura sur un match amical contre Panetolikos – le match face à Motherwell ayant été annulé – le 6 décembre.

Anderlecht jouera quatre matchs amicaux en préparation

Blessin est sur la liste, mais pas la priorité

Selon nos informations, le profil qu’Anderlecht a dans le viseur correspond à l’idée que Fredberg a en tête dans son projet de renouveau du RSCA. Le T1, qui sera épaulé par Robin Veldman, entraîneur intérimaire jusqu’ici, possède l’ADN anderlechtois et l’envie de développer un style de jeu correspondant au club.

Alexander Blessin, ex-Ostende, a été cité comme candidat potentiel. L’Allemand est sur une voie de garage au Genoa et était bel et bien sur la short-list de Fredberg. Nos sources affirment toutefois qu’il n’est pas la priorité du club.

Jesper Fredberg : “Anderlecht décide de la philosophie de jeu, pas le coach”

Anderlecht met de côté deux gros caractères

Anderlecht se trouve à la croisée des chemins. Ce stage marque une première étape de ce qu’on pourrait appeler l’ère Fredberg. Nouvelle direction sportive, nouvelles ambitions. La première sera de jauger le groupe et d’analyser qui est prêt à changer le cours de la saison.

Hoedt et Esposito ne partent pas en stage

Hoedt et Esposito ne partent pas en Grèce avec le groupe. Une première annonce forte de la nouvelle direction qui veut se départir de deux joueurs au fort caractère qui n’ont pas fait de bien au vestiaire.

Esposito n’entrait plus dans les plans de Mazzù ni de Veldman et a vu plusieurs jeunes lui griller la priorité. Il ne l’a pas supporté et se frustrait de jour en jour. Hoedt, lui, a été écarté à cause de son mauvais comportement global et plus particulièrement après le déplacement à Silkeborg.

Pourquoi la mise à l’écart de Wesley Hoedt est à la fois positive et négative pour Anderlecht

Reformer un groupe

Vu l’absence de coach en début de stage, l’accent sera mis sur l’esprit de groupe. L’équipe sort d’un moment de crise profonde. Les mauvais résultats se sont enchaînés, tout comme les bouleversements sur et en dehors du terrain.

Veldman va devoir poursuivre la mission qu’il s’est donnée en reprenant l’équipe : “Rendre le sourire aux joueurs et fans.” La mission sera compliquée. Le Néerlandais devra bientôt céder le relais à un nouveau coach, qui devra remettre de l’ordre dans le vestiaire avant de pouvoir mettre en place son jeu.

Anderlecht doit être vu comme un projet à long terme.

Le groupe pour le stage : Ishaq Abdulrazak, Anouar Ait El Hadj, Francis Amuzu, Nilson Angulo, Kristian Arnstad, Majeed Ashimeru, Ethan Butera, Colin Coosemans, Hannes Delcroix, Amadou Diawara, Julien Duranville, Fábio Silva, Marco Kana, Théo Leoni, Amir Murillo, Lucas Lissens, Benito Raman, Lior Refaelov, Noah Sadiki, Mario Stroeykens, Adrien Trebel, Hendrik Van Crombrugge, Timon Vanhoutte, Bart Verbruggen, Yari Verschaeren

Les principaux absents : Wesley Hoedt, Sebastiano Esposito (écartés), Killian Sardella (blessé), Jan Vertonghen, Zeno Debast et Moussa N’Diaye (à la Coupe du monde)

Les matchs amicaux : OFI Creta (3/12), Panetolikos (6/12), Real Sociedad (10/12) et Rakow Częstochowa (14/12).