Sardella est également absent. Il continue sa rééducation à Neerpede. Vertonghen, Debast et N'Diaye sont à la Coupe du monde et ne reviendront que plus tard au club.

Plusieurs jeunes ont été intégrés avec une nouvelle tête : Ethan Butera. Le jeune défenseur central gaucher n’a que 16 ans mais impressionne avec les RSCA Futures. Sa présence s'explique par l'absence de nombreux profils défensifs.

Robin Veldman sera à la tête de l’équipe jusqu’à l’arrivée du nouveau coach de l’équipe A.

Jesper Fredberg : “Anderlecht décide de la philosophie de jeu, pas le coach”

La liste des joueurs présents au stage : Ishaq Abdulrazak, Anouar Ait El Hadj, Francis Amuzu, Nilson Angulo, Kristian Arnstad, Majeed Ashimeru, Ethan Butera, Colin Coosemans, Hannes Delcroix, Amadou Diawara, Julien Duranville, Fábio Silva, Marco Kana, Théo Leoni, Amir Murillo, Lucas Lissens, Benito Raman, Lior Refaelov, Noah Sadiki, Mario Stroeykens, Adrien Trebel, Hendrik Van Crombrugge, Timon Vanhoutte, Bart Verbruggen, Yari Verschaeren