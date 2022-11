Charleroi : bonne humeur et intensité au menu du premier entraînement de Felice Mazzù

C’est un club dont il connaît les coins et recoins. Il y a entraîné six saisons entre 2013 et 2019. Pas grand-chose n’a changé depuis lors et Felice Mazzù (56 ans) n’a semble-t-il eu aucun mal à retrouver ses repères, ce lundi matin au centre d’entraînement de Marcinelle pour la séance de reprise au Sporting de Charleroi après une quinzaine de jours de congé. La plupart des joueurs étaient visiblement heureux de se retrouver après un peu de repos en famille ou à l’étranger. Ou les deux. Un moment plus que bienvenu pour s’extraire de la tension pesante qui régnait à Charleroi avant la trêve.