Après avoir passé plusieurs jours sous le soleil de destinations exotiques, les Rouches se retrouveront ce dimanche après-midi au centre d’entraînement pour une séance de reprise. Lundi, Ronny Deila dispensera également un entraînement dans la matinée. Les Liégeois prendront ensuite la direction de leur camp de base espagnol à Marbella le mardi matin. Une séance d’entraînement pourrait avoir lieu en fonction du voyage.

Trois jeunes repris, deux amicaux au programme

Come chaque saison, plusieurs jeunes participeront au stage hivernal (avancé cette saison en raison du Mondial qatari). Même si le SL16 FC disputera un match de championnat (contre le Lierse le vendredi 2 décembre), trois jeunes joueurs du noyau de Joseph Laumann feront le déplacement avec les A.

Leandre Kuavita, jeune milieu de terrain du SL16, partira en stage avec les A. ©BELGA

Il s’agit du médian, Léandre Kuavita (18 ans et qui vient de prolonger son contrat en bord de Meuse) qui a inscrit trois buts et délivré un assist avec le SL16 FC, Thiago Paulo Da Silva (18 ans et qui a récemment prolongé jusqu’en 2024 avec le Standard) ce latéral gauche qui impressionne Ronny Deila et enfin Ilyes Ziani, l’ailier gauche de 19 ans prêté par l’Union (auteur de cinq buts cette saison). Ce stage hivernal doit permettre aux troupes de Ronny Deila de renforcer les liens et de travailler davantage les automatismes. Le Norvégien devrait récupérer Renaud Emond, blessé depuis de nombreuses semaines.

À Marbella, où ils séjourneront jusqu’au 9 décembre prochain, les Liégeois disputeront deux matchs amicaux. Le premier se tiendra le dimanche 4 décembre à 16h face aux Grecs de l’Olympiacos qui sont également en stage dans la région.

Le second match devrait se disputer le 8 décembre, la veille du départ, face aux Espagnols de Girona mais cette rencontre doit encore être confirmée. Enfin, en rentrant en Belgique, les Rouches affronteront les Français de Valenciennes le 14 décembre à leur centre d’entraînement à huis clos.