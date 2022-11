Incidents lors de Charleroi-Malines: les Ultras sanctionnés pendant 5 matchs

Mehdi Bayat furieux : "Ils ont pissé sur le blason"

Ce mardi en soirée, le groupe des "Storm Ultras", le plus influent et le plus virulent, et qui est positionné au centre de la T4, a publié un communiqué annonçant la décision de la direction :

"Le groupe Black&White Storm Ultras sera interdit de fréquenter les matchs du RCSC – équipe première – durant les 2 prochains matchs à domicile et les 3 prochains matchs en déplacement […] La direction annonce l’interdiction de fréquenter le stade pour 100-120 personnes. Le groupe étant environ de 500 cartés, la direction dit se concentrer sur les plus actifs."

Il est à noter que ces sanctions ne visent pas uniquement des membres des "Storm Ultras" mais aussi certains du "Block 22", le groupe d’où est parti le fumigène fatal.

Le fumigène "fatal" est parti depuis le "Block 22".

Les "Storm Ultras" prennent acte de la décision

En attendant la communication officielle du club attendue en fin d’après-midi, le groupe des "BWSU" dit aussi "prendre acte de la décision à son égard."

Et d’ajouter : "Le groupe a répété à la direction et à Mehdi Bayat en particulier de changer et d’améliorer tant le mode de communication transparent que celui de l’anticipation sportive. Tous ces événements auraient pu être évités très facilement. Le groupe a répété les dangers et les limites de l’omnipotence des casquettes occupées par son administrateur – général et l’incite à reconsidérer urgemment cette stratégie qui montre ses limites. Tant pour lui que pour le RCSC."

Les sanctions sont tombées : Attendu que le groupe Black & White Storm Ultras a reconnu par ses prises de positions... Posted by Storm Ultras 2001 - Officiel on Tuesday, November 22, 2022

Vers une amende salée et du huis clos total

Pour rappel, Charleroi devrait recevoir une amende de 75 000 euros (les 50 000 € du match contre Malines s’ajoutent aux 25 000 € des incidents contre Courtrai).

Le club sera prochainement convoqué par le Parquet de l’Union belge qui devrait logiquement valider la perte des trois points sur tapis vert.

Un huis clos total pour un match à domicile – et éventuellement un second à l’extérieur – pourrait tomber également.