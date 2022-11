Comme attendu, Sandro Salamone est le nouvel analyste vidéo du Sporting de Charleroi. Amené dans les valises par Felice Mazzù – avec qui il a déjà travaillé à Genk, l’Union SG et Anderlecht -, il va remplacer numériquement Nicolas Still qui a quitté le club en même temps qu’Edward Still, remercié le 22 octobre dernier.