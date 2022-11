13 clubs de D1A sur 18 s’envolent en stage hivernal au soleil : qui part où ?

Une pause d’un mois dont profitent les clubs de l’élite pour offrir une semaine, voire dix jours de congé à leurs joueurs avant de reprendre le chemin des terrains pour préparer la deuxième partie de la saison. D’abord en Belgique puis, pour certains, à l’étranger pour un stage de cinq à dix jours.

En cette saison particulière, vu le timing singulier du Mondial, 13 des 18 clubs de D1A quitteront notre pays pour trouver ailleurs des conditions – surtout météorologiques – plus agréables hors de nos frontières.

Anderlecht en Crète

C’est ainsi que le Sporting d’Anderlecht établira pour la première fois ses quartiers en Crète, cet hiver. Le licenciement de Felice Mazzù et la future nomination d’un nouvel entraîneur ont tout un temps fait hésiter la direction bruxelloise, mais elle a finalement décidé de partir pour une semaine.

Sur place, les Mauves disputeront deux rencontres amicales contre des équipes dont le nom n’a pas encore été communiqué.

En janvier 2021, le RSCA avait annulé son stage à Dubaï pour finalement rester à Neerpede.

Charleroi en Turquie

Même durée, même hésitation, mais pas même semaine pour le Sporting de Charleroi. Les derniers résultats négatifs et le limogeage d’Edward Still ont considérablement modifié les plans initiaux. L’idée d’une semaine à Dubaï avait été évoquée, bien avant tous les chambardements, tout comme celle d’une destination plus classique comme l’Espagne.

En définitive, la direction s’est décidée plus tard que prévu, après la nomination de Mazzù, et les Zèbres partiront finalement à Colakli, en Turquie, à environ une heure de route à l’est d’Antalya, du 3 au 10 décembre. Ils y disputeront un match amical. A priori, seul Ali Gholizadeh, repris avec l’Iran, sera absent.

L’Union et le Standard en terrain connu

Du côté de l’Union SG, tout roule, pas de perturbation. En pleine forme, les Bruxellois se rendront dans la région d’Alicante, précisément là où ils avaient préparé les champions play-off la saison dernière durant quelques jours. Le staff et les joueurs de Karel Geraerts connaissent donc les lieux. Avant ça, ils s’entraîneront une semaine au centre d’entraînement de Lier.

Le Standard a également opté pour une destination habituelle : le sud de l’Espagne, avec un stage à Marbella dont la durée est un peu plus longue puisque les Liégeois y séjourneront du 29 novembre au 9 décembre prochain. Durant cette période, l’équipe de Ronny Deila y disputera deux matchs amicaux.

Seraing à Coxyde

Genk – qui affrontera notamment Metz en amical –, La Gantoise, le Cercle Bruges, Malines et OHL résideront également en Espagne durant leur stage tandis que Westerlo se rendra en Turquie – le pays de son propriétaire – et que l’Antwerp a opté pour les strass de Dubaï.

De son côté, Seraing a prévu un camp d’entraînement plus modeste sur la côte belge, à Coxyde.

Quant à Eupen, à moins que le nouvel entraîneur en décide autrement à sa nomination, il restera a priori dans ses pénates des cantons de l’Est.

Idem pour le Club Bruges qui, pourtant habitué des camps luxueux sous le soleil durant la trêve hivernale, restera en Belgique. La raison principale est que l’effectif sera temporairement orphelin de huit internationaux engagés au Mondial qatari (Mignolet, Vanaken, Skov Olsen, Odoi, Sowah, Larin, Buchanan, Lang) et qu’un départ à l’étranger n’apparaissait donc pas spécialement judicieux sans tous ces cadres. Il n’empêche, durant la trêve, le Club disputera trois matchs amicaux (Westkapelle, Lille et Excelsior Rotterdam).

Saint-Trond, Zulte Waregem et Courtrai resteront également au pays. Au KVK – qui vient encore de changer d’entraîneur –, l’idée d’une délocalisation momentanée en Espagne a été évoquée, mais la qualité des terrains visités n’a apparemment pas convaincu.