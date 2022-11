Les coups de pied arrêtés sont la clé

Les phases arrêtées sont de plus en plus importantes dans le football moderne. On dit souvent qu’elles peuvent sortir une équipe d’une mauvaise passe et c’est la vérité en cette première partie de saison de Pro League. Plus d’un quart des buts (29 % pour être précis) tombent sur corner, coup franc ou penalty. Le meilleur dans ce domaine est Zulte Waregem avec 11 buts sur 23, soit juste sous les 50 %.

Pourquoi Anderlecht ne sait pas défendre sur les centres

Attention à la fin de match

Si vous n’avez pas le temps de regarder l’entièreté d’un match, vous pouvez vous contenter du dernier quart d’heure. 116 des 473 buts inscrits (25 %) depuis le début de saison sont tombés entre la 75e minute et la fin de match. L’explication : les changements amènent de la fraîcheur et la fatigue pousse souvent à commettre une erreur ou à ne plus suivre le schéma tactique.

Onuachu tourne à plein régime

Les meilleures attaques en surrégime

Les fameux buts attendus (xG) – qui calculent la probabilité qu’ont les actions de terminer au fond des filets – nous donnent une drôle d’image des huit meilleures attaques du championnat. Tous ces clubs (Genk, l’Union, Club Bruges, Westerlo, La Gantoise, l’Antwerp, OHL et Anderlecht) ont marqué plus que les statistiques l’attendaient. Certains parleront d’efficacité mais Genk (+4,5 buts) et surtout l’Union (+7,9 buts) doivent se méfier. L’Antwerp affichait de telles statistiques de surrégime en début de saison… avant de plier. Selon les estimations de Wyscout, Genk a d’ailleurs pris 12 points de plus que prévu et l’Union 6,9.

Genk défend très bien

Les amateurs de football ne seront pas passés à côté de cette info : Genk est la meilleure équipe du pays à l’heure actuelle. On met souvent en avant son secteur offensif, avec par exemple les tirs les plus dangereux de Pro League (0,17 xG par frappe) à égalité avec le Standard. Mais défensivement, les Limbourgeois n’ont rien à envier à leurs concurrents. Ils ont, par exemple, encaissé 7 buts de moins que prévu (15 contre 22 xG contre). La défense genkoise est également celle qui arrive à ne pas plier en fin de match. Elle n’a encaissé qu’un seul but dans le dernier quart d’heure. Et pareil dans le premier.

Seraing est le mauvais élève de Pro League ©VKA

Seraing, le mauvais élève, même dans les stats

Seraing a encaissé près de 8 buts de plus que prévu. Une statistique malheureusement classique pour une lanterne rouge. Mais les soucis des Métallos ne se résument pas à ça. Ils sont ceux qui frappent le moins au but, qui ont le moins de possession (40,5 %), qui donnent le moins de passes dans le tiers de terrain adverse (39) et en profondeur (4,5), qui réalisent le moins de dribbles (18) et de touches de balles dans le rectangle adverse (10). Étonnant, en revanche : les Sérésiens perdent moins le ballon que leurs adversaires directs et concèdent également moins de tirs.

Le Standard à fond dans les duels, pas dans les passes

Les Rouches ne sont pas les plus prolixes à la passe. Une tendance liée au style de jeu de Ronny Deila. Le Standard est dans le bas de tableau dans toutes les passes offensives : vers le dernier tiers (16e), en profondeur (16e) et progressives (18e). Pour les duels, c’est tout l’inverse. Le nouveau coach a ramené l’esprit guerrier dans son groupe et cela se ressent. Le Standard gagne le plus de duels offensifs (85 par match, soit 10 de plus que Genk, son dauphin). Il est également le numéro 3 quand il faut arracher des deuxièmes ballons (36) et numéro 5 dans les duels défensifs (69). Aucun club ne fait mieux en Belgique.

Le Standard est excellent quand ça frotte ©Photo News

L’incroyable jeu dangereux du Cercle

Le Cercle Bruges joue le football le plus atypique du pays. Avec le pressing réclamé par Muslic, les Brugeois prennent de gros risques. Personne ne perd plus de ballons (113) par match (principalement dans le camp adverse) mais aucune équipe n’en récupère autant (92). Ce jeu tout en pression sur l’adversaire se traduit par un très faible nombre de passes laissées à l’adversaire entre chaque récupération : 6. À titre de comparaison, Anderlecht, qui voulait jouer un pressing haut, laisse plus de 9 passes entre chaque récupération.

L’efficacité comme différence entre Silva et Vanzeir

Fabio Silva et Dante Vanzeir ont frappé au but autant de fois l’un que l’autre (40). Vincent Janssen et Cuypers en sont, eux, à 39. Les quatre hommes sont des buteurs en vue mais Silva est celui qui a le moins marqué. Pourquoi ? Car les autres se mettent en meilleure position sur leurs occasions. Janssen, par exemple, a 21 % de chances de marquer à chaque fois qu’il le tente. Vanzeir et Cuypers en sont à 19 %. Pour Fabio Silva, c’est 17 % de chances à chaque occasion et près d’un but attendu en plus de ce qu’il a marqué.

