Le top/flop du Standard à mi-saison : Bodart et Balikwisha en tête, Perica et Emond à la traîne

Aujourd’hui, le ciel est bien plus dégagé sur Sclessin où on envisage enfin l’avenir sereinement avec Ronny Deila à la tête de l’équipe. Le coach norvégien a transformé l’équipe liégeoise qui peut encore rêver du top 4 même si le top 8 doit rester l’objectif principal cette saison.

Les tops Rouches

Sans surprise, avec sept clean-sheets en 17 matchs et une deuxième place dans ce classement derrière Jean Butez, Arnaud Bodart est l’un des hommes en vue à Sclessin. À mi-saison, il est le Standardman le mieux noté dans la DH (6,5/10) depuis la première journée. Avec la même note (6,5), William Balikwisha arrive deuxième (il a joué moins de matchs que le portier). Encore à la cave il y a quelques mois, l’aîné des frères Balikwisha revit au point même d’avoir prolongé son contrat en bord de Meuse jusqu’en 2025.

Avec son jeu offensif, Marlon Fossey a su se faire une place dans le onze liégeois. ©VKA

Enfin, arrivé le dernier jour du mercato estival et ayant dû patienter avant d’obtenir son permis de travail, l’Américain Marlon Fossey fait partie des bons élèves avec une moyenne de 6,4/10 devançant le jeune espoir formé au club, Cihan Canak (6,3).

Les flops Rouches

On l’a déjà dit et écrit à de maintes reprises, les Liégeois l’ont d’ailleurs tous reconnu, le Standard peine encore trop souvent à la finition. Et souvent, dans pareille situation, les attaquants sont pointés du doigt. Que ce soit par maladresse ou par manque d’approvisionnement, les artificiers rouches sont à la peine cette saison.

Renaud Emond a beaucoup souffert cette saison, d'abord sur le terrain et ensuite, à cause d'une blessure. ©Photo News

Blessé depuis de nombreuses semaines et n’ayant joué que sept des 17 matchs (pour un seul but), Renaud Emond arrive en tête de ce classement des flops avec une moyenne de 4,3/10.

Malheureusement pour le Standard, le deuxième joueur le moins bien noté est également un numéro 9 en la personne de Stipe Perica. À l’inverse de Emond, le Croate s’est créé beaucoup d’occasions. Mais la finition laisse toujours à désirer. Perica présente une note moyenne de 4,8/10.

Stipe Perica se crée des occasions mais son efficacité laisse clairement à désirer.

De son côté, le latéral gauche, Barrett Laursen, n’est pas non plus à la fête avec, lui aussi, une moyenne de 4,8/10. Le Danois n’est pas le premier choix de Deila et lorsqu’il a eu sa chance en Pro League, il ne l’a que trop peu souvent saisie.