Jesper Fredberg, nouveau CEO sportif des Mauves : "Anderlecht décide de la philosophie, pas le coach"

Le rôle était occupé par Peter Verbeke. Son absence pour cause de maladie pourrait se prolonger. Anderlecht a donc décidé de donner plus de pouvoir à Fredberg. "Je dois mettre en place une stratégie globale pour le club. Pour les A mais aussi l’académie et les Futures."

Le choix de Fredberg

Wouter Vandenhaute, président du RSCA, reste vague sur sa rencontre avec Fredberg. "Le hasard", a-t-il régulièrement répété. Son envie de travailler avec le Danois date d’il y a un moment déjà.

Désireux d’épauler Peter Verbeke depuis quelques mois, il s’est penché sur plusieurs dossiers avec son CEO. "Jesper était dans notre short-list. Peter, Dries (Belaen, chef du Scouting) et moi l’avons rencontré à Londres lors de notre déplacement à West Ham. Directement, j’ai eu le sentiment qu’il était la personne qu’il nous fallait. Je lui ai rapidement fait savoir que je voulais le recruter. Le processus a été plus long que prévu, car nous voulions faire les choses bien avec Viborg où il avait encore dix-huit mois de contrat et qui ne voulait pas le laisser partir. Il a quitté son club sur une note positive."

Quel rôle pour Verbeke ?

Le discours de Vandenhaute est clair : Fredberg est le nouveau Verbeke. L’ancien CEO est malade. Anderlecht ne souhaite pas dévoiler de quoi souffre le Gantois ni combien de temps sa maladie le tiendra éloigné de Neerpede.

"Quand Peter sera prêt, il reviendra, dit Vandenhaute. Je l’ai vu il y a peu et il va mieux. Il est toutefois incapable de retravailler à court terme. On ne le pousse pas mais il a envie de revenir au club et nous voulons qu’il revienne."

Le président est incapable de dire comment les rôles seront redistribués au retour de Verbeke. "On verra comment faire à ce moment-là. On veut juste qu’il n’y ait pas de spéculations quant à sa santé. Laissons-le revenir dans les meilleures conditions."

Les deux hommes ont le même poste mais des profils très différents. Verbeke est juriste de formation, Fredberg est coach depuis son tout jeune âge. On a toutefois du mal à imaginer une direction sportive bicéphale.

Son travail à Viborg

Adulé à Viborg, où il a fait d’un club de D2 le numéro 2 de la D1 danoise, Fredberg a pris un risque en signant à Anderlecht, un club en crise. Il n’a pourtant pas hésité une seconde, pointant même des parallèles entre les deux clubs.

"Ce que je voulais dire par là, c’est que Viborg, à l’époque, devait recadrer certaines choses pour avancer. Et Anderlecht est dans le même cas. On va mettre en place quelque chose de similaire et qui se base sur le gros potentiel du RSCA."

Il monte d’une catégorie en arrivant en Belgique et sait qu’il n’aura pas le droit à l’erreur malgré un budget réduit et une immense pression. "Je préfère avoir des fans exigeants que pas de fans du tout. Et oui, Anderlecht boxe dans une autre catégorie mais ma méthode ne changera pas."

Un nouveau coach comme priorité

Sa méthode est encore difficile à saisir. Fredberg a levé partiellement le voile sur ce qu’il pense mettre en place à Anderlecht mais sans trop en dire.

"Je viens d’arriver mais je sais ce que cela signifie de travailler pour Anderlecht. Je veux combiner l’ADN du club avec ma manière de voir le football. Je veux qu’on reconnaisse la manière de jouer d’Anderlecht. Je compte implanter un état d’esprit dominant et agressif à tous les niveaux du club. Nos idées du jeu sont similaires, ce qui m’a poussé à accepter de rejoindre le club. Anderlecht doit gagner et le faire avec la bonne manière."

Sa plus grande mission pour y parvenir est de choisir un coach. Le recrutement du nouveau T1 est en cours mais sans pour autant être très avancé. "C’est ma priorité. Je dois le faire avec respect vis-à-vis de ceux qui ont fait un bon job dans le club. Le nouveau coach doit correspondre à notre projet. Le club détermine la manière de jouer, pas le coach. On doit trouver quelqu’un qui correspond à notre ADN. J’ai des pistes en tête. De mon réseau mais aussi d’ailleurs."

Robin Veldman dans le staff des A

Il y aura donc un nouveau coach. Robin Veldman assurera l’intérim jusque-là mais cédera sa place à terme. "Il intégrera ensuite le staff de l’équipe première en tant qu’adjoint, annonce Vandenhaute. Robin a proposé lui-même ce projet et c’est ce que nous avions en tête. Il a tout pour devenir le nouveau Jean Dockx (NDLR : légendaire adjoint devenu coach principal). Robin jouera un rôle de lien entre les A, les U23 et l’académie." Les RSCA Futures restent aux mains du duo Gillet-Diawara.

Des data, mais pas uniquement

Sa deuxième échéance sera le mercato hivernal. Anderlecht doit se renforcer à certains postes. "Je suis certain qu’il y a assez de qualité dans le groupe, rassure Fredberg. Le défaut que j’ai pu observer est le manque de connexion entre les joueurs. Il y a des individualités et de la qualité mais pas assez de lien."

Pour trouver le bon profil, il a sa propre approche. Assez proche de celle de Peter Verbeke, quand on l’entend. "Je suis très positif à un screening en direct. L’humain est important. Seuls un contact et une observation précise permettent de comprendre si la personne que je vais intégrer dans le groupe va fonctionner avec les autres et les rendre meilleurs. Après, ne pas utiliser les data serait une erreur. Elles sont un énorme outil pour prendre du recul sur ce qu’on fait et éviter les décisions subjectives. Elles nous permettent de dresser un portrait plus clair du joueur que nous voulons."

Fredberg sait mieux que personne qu’il faut être attentif à tout pour éviter les erreurs. En 2019, il a recruté un "ghost player" à Viborg. Bernio Verhagen, joueur amateur sans grandes qualités, a réussi à se faire passer pour un pro et à convaincre Fredberg de le recruter. "J’ai appris qu’on n’était pas toujours ce qu’on prétend être", dit-il sans vouloir en dévoiler davantage, visiblement encore gêné par cet épisode.

Éviter les prêts

Il devra frapper fort pour convaincre les supporters. Il le fera, comme c’est le cas depuis quelques saisons, avec un budget très réduit, mais avec l’objectif d’acheter des joueurs capables de grandir, d’apporter au club et d’être revendu avec une plus-value.

"Les finances doivent être prises en considération mais l’argent n’est pas la seule chose qui compte. Il faut savoir être efficace. J’espère pouvoir convaincre des profils intéressants que nous pourrons acheter. Les prêts ne sont pas un objectif en soi. J’aimerais pouvoir renforcer l’équipe en pensant au long terme. Si je suis ici, c’est pour rester le plus longtemps possible. Sinon je n’aurais pas fait déménager ma famille."

Il n’a, par contre, pas souhaité s’exprimer sur trois joueurs annoncés sur le départ : Fabio Silva (potentiellement rappelé par Wolverhampton), Wesley Hoedt (écarté du groupe) et Sebastiano Esposito (qui souhaite partir). Les deux derniers ne seront logiquement plus anderlechtois en janvier.

L’accent mis sur la formation

Fredberg est également revenu à plusieurs reprises sur l’académie d’Anderlecht. Il n’a pas caché son attrait pour les méthodes de travail de Neerpede et la qualité des joueurs qui en sortent.

Il souhaite apposer sa philosophie de travail dès les premières catégories d’âge. "L’académie est très importante. Elle fait partie de la culture du club."