Robin Veldman va terminer son intérim de T1 du RSC Anderlecht et devenir adjoint

"C’est clair: Robin veut rester chez nous comme assistant. Il est maintenant T1 ad intérim. Il a l’ambition de devenir entraîneur principal un jour, et nous partageons cette ambition, mais ce ne sera pas dans l’immédiat. Il préfère rester assistant et suivre de plus près l’académie et les Futures (l’équipe espoirs qui évolue en Challenger Pro League, ndlr)".