L’arrivée du Danois jusqu’en 2024 sera bientôt officialisée. Anderlecht a dû racheter son contrat à Viborg. Il va endosser le costume de directeur sportif laissé libre par le convalescent Peter Verbeke, devenu CEO du club il y a bientôt un an tout en conservant la main sur la division sportive du club.

Fredberg à Anderlecht jusqu'en 2024

Une position à laquelle Anderlecht avait sérieusement besoin de renfort. En pleine crise et sans son homme fort du recrutement, le Sporting a besoin de relancer un nouveau cycle et entrer dans une dynamique plus positive.

Choisir le coach

Dans l’ombre, Fredberg travaille déjà sur différents dossiers. À commencer par le choix du nouvel entraîneur. La tendance actuelle est de renvoyer Robin Veldman en U23. Un choix assez logique vu les résultats récents du club. Le Néerlandais a fait de bonnes choses mais n’a pas assez brillé pour être la priorité absolue. Anderlecht voit en lui un futur entraîneur, mais préfère qu’il poursuive son développement avec les jeunes.

Un coach (étranger a priori) est la priorité de Fredberg. Le Danois a l’habitude de redresser des situations compliquées (à l’Omonia Nicosie et au Panathinaïkos) et a souvent su porter ses équipes au stade suivant de leur développement malgré tout.

À Viborg, sa réputation n’est plus à faire. Il a fait d’un club sans titre et situé dans une ville de 40 000 habitants une puissance du football danois. Les Verts sont actuellement deuxièmes de Superligaen.

Renforcer l’équipe à des postes clés

Un travail de fond est à réaliser au sein de l’effectif. Il se fera avec le nouveau coach et au maximum avec une vision à long terme. Anderlecht va perdre quelques éléments et il faudra la personne juste à leur place.

Le départ prévisible de Sebastiano Esposito – le plus gros flop du mercato estival – est le plus grand vide à combler. Non qu’il en laisse un, mais parce que la concurrence (ou l’appui) de Benito Raman ne suffit pas à Fabio Silva. Anderlecht va également se mettre à la recherche d’un défenseur central pour concurrencer Zeno Debast.

Esposito à Anderlecht, c’est fini !

Fredberg arrive dans un club à la croisée des chemins. Il ne faudra pas juger son travail de janvier trop durement. Dans sa tête, seule la saison 2023-24 compte réellement. Celle-ci sera plus que probablement un passage obligé vers un renouveau espéré.