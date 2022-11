Les tops

Le capitaine mène le bateau unioniste avec brio. ©JIMMY BOLCINA

Déjà habitué à briller la saison passée, Teddy Teuma (7 de moyenne dans nos notes en championnat) a pris une autre dimension, encore. Le capitaine a endossé le numéro 10 et les responsabilités qui vont avec. Sa prolongation de contrat ne l’a pas endormi, loin de là. C’est le patron de cette équipe, celui qui dicte le tempo, celui qui fait la pluie et le beau temps. Mais aussi un joueur encore plus décisif qu’avant puisqu’il en est déjà à quatre buts et six assists, rien qu’en championnat.

Loïc Lapoussin (6,4 de moyenne) n’a pas l’efficacité de son capitaine, mais il ne déçoit pas non plus. L’international malgache a également cette faculté de jouer tantôt ailier gauche, tantôt à droite… voire arrière gauche, comme contre Bruges après l’exclusion d’Adingra. Auteur de 114 dribbles (troisième total de division 1), il reste un danger permanent pour ses adversaires et ne néglige pas son travail défensif, à un poste énergivore.

Boniface a réussi à remplacer Undav dans l'effectif de Karel Geraerts.

Victor Boniface (6,4 de moyenne) est la belle découverte de début d’exercice. L’attaquant nigérian s’est rapidement adapté au système de jeu unioniste où il a remplacé Deniz Undav. Comme l’Allemand parti à Brighton, il est compliqué de défendre sur lui, tant il utilise son corps pour conserver et protéger le ballon et permettre à son équipe de remonter. S’il n’a pas la précision offensive du meilleur buteur de la saison écoulée, il en est tout de même déjà à six buts et trois assists toutes compétitions confondues.

Les flops

Après des débuts intéressants, Rodriguez n'a plus su se montrer à son avantage. ©TGO

José Rodriguez (5,7) arrivait avec un beau CV, notamment ses premières années au Real Madrid, mais après une première prometteuse en Coupe d’Europe à Berlin et quelques entrées intéressantes, l’Espagnol a déçu. Parfois indolent, il ne fait pas le poids avec Lynen. Au point de s’être retrouvé en tribunes pour les deux derniers matchs de championnat.

Ross Sykes (5,7) aussi avait proposé des débuts intéressants avant de rentrer dans le rang. Le grand défenseur anglais n’a pas constitué une option défensive assez solide pour prendre le dessus sur Kandouss.

Boone n'a plus joué une minute en championnat depuis le 4-0 de Malines.

Victor Boone (3) n’est pas tant un flop à cause de ses prestations qu’à cause de son incapacité à s’imposer. Arrivé de Deinze l’été passé, le défenseur central belge (24 ans) n'est plus tout jeune, contrairement à un Arnaud Dony, par exemple, et est dans une impasse : après le naufrage d’août à Malines, il n’a plus joué une seule minute en championnat.