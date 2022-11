Le top/flop d'Anderlecht à mi-saison: les prodiges et le taulier premiers de la classe

Les tops

Rien d’étonnant : en tête du classement trône Adrien Trebel (6.6). Le Français était l’homme fort de Felice Mazzù sur les premiers matchs et est parvenu à prester à haut niveau depuis son retour à la compétition.

Il est suivi par Zeno Debast (6.3). Le néo-Diable rouge était l’homme du début de saison avec Trebel. À 19 ans, il a enchaîné les prestations de haut niveau, ce qui lui a valu ses premières capes en équipe nationale. Plus récemment, il a forcé son jeu, commettant de ce fait des erreurs inhabituelles. En dehors de cette période, il est parvenu à maintenir une certaine constance dans ses prestations. Il n’est passé que deux fois sous la barre de 5 sur 10. Lors de la débandade de début de saison au Cercle et lors de son off-day personnel contre Eupen. Le reste du temps, il a été le meilleur élément de la défense.

Diawara et Hoedt sont les derniers de la classe.

Julien Duranville (6.2) a disparu de l’équipe A et donc de nos notes depuis sa blessure à Malines. Depuis lors, le prodige de 16 ans n’a eu droit qu’à de brèves montées au jeu. Durant sa meilleure période en équipe première, il était l’un des Mauves les plus dangereux. Sa montée au jeu et son but face à OHL lui ont valu un 7.5 sur 10. Sa moins bonne cote, un 5, lui a été attribuée lors d’une des pires demi-heures de son équipe. Il est sorti, blessé, avant qu’Anderlecht ne redresse la barre.

Julien Duranville doit-il être titularisé ? “Il a tout pour amener la folie qui manque au RSCA”

Les flops

Amadou Diawara (4.8) est le dernier de la classe et le seul en échec. Le Guinéen de 25 ans est arrivé de l’AS Roma avec comme mission de faire oublier Trebel. Malgré son beau pedigree, il n’est jamais arrivé à être vraiment utile à l’équipe. Ses bons matchs se comptent sur les doigts d’une main. Ses loupés sont bien plus nombreux. Au point qu’il n’a plus obtenu la moindre cote au-delà de 5 sur 10 depuis le déplacement à Zulte Waregem. Le prochain coach s’acharnera-t-il encore à le faire jouer ? On en doute.

Autre mauvais élève – de par ses prestations mais aussi son attitude – Wesley Hoedt (5.3) fait à peine mieux que Diawara. Le Néerlandais a enchaîné les erreurs et a récemment été écarté de l’équipe. Son avenir n’est plus à Anderlecht.

Pourquoi la mise à l’écart de Wesley Hoedt est à la fois positive et négative pour Anderlecht

Le troisième nom en partant du bas est plus étonnant : Francis Amuzu (5.3). Triste pour un joueur qui a réalisé des playoffs canons et un bon début de saison dans un rôle de flanc qu’il ne connaissait pas. Son flirt avec Nice l’a perturbé et il n’a jamais réussi à prester à son vrai niveau depuis. Ses dernières prestations sont trop moyennes pour un joueur de sa qualité.