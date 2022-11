Jesper Fredberg, nouveau CEO sportif d’Anderlecht, affiche ses ambitions: "Un nouveau coach et l’ADN anderlechtois"

La première tâche du nouveau patron sportif sera de trouver un entraîneur. “J’ai déjà quelques pistes, affirme le Danois. Je viens d’arriver donc je prendrai le temps de trouver la bonne personne. ”

Il a déjà une idée de profil en tête. “Je veux que le nouvel entraîneur ait une identité de jeu marquée. Qu’on puisse dire directement que c’est Anderlecht qui joue. Nous devons retrouver l’ADN du club et j’y mettrai également ma touche personnelle. ”

Robin Veldman ne sera donc plus l’entraîneur principal d’Anderlecht. Il assure le rôle d’intérimaire jusqu’à l’arrivée de son successeur. “Il intégrera ensuite son staff en tant qu’adjoint. Il aura un rôle de lien entre l’équipe première, les U23 et l’académie. Il a proposé ce changement de rôle lui-même et je suis certain qu’il sera un jour notre entraîneur principal. ”