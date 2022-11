Après les débordements à Charleroi, la Pro League et la ministre veulent des mesures enfin efficaces

Des mesures déjà en place mais à l’impact limité

France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, etc. Il n’y a pas que la Belgique qui est touchée par les interruptions de rencontres, depuis l’après-Covid et le retour du public en tribunes. Quitte à surprendre, pas mal de leviers ont été mis en place depuis un moment en vue d’empêcher ce type de débordements de se (re) produire. Une procédure en trois étapes pour l’arrêt de match existe depuis plusieurs années (appel au micro, puis interruption temporaire, puis interruption définitive) et si une rencontre est arrêtée avant son terme, le club dont les supporters sont coupables doit payer 50 000 € et se voit infliger un score de forfait. Même si cette procédure est aujourd’hui questionnée parce que prévisible et bien connue des supporters, elle n’est pas remise en question. "Rien n’est tabou dans notre réflexion, mais il ne faut pas aller trop vite avant d’éventuellement la modifier", répond Lorin Parys à ce sujet.

La responsabilité individuelle est un élément central, évidemment, au-delà de celle de clubs qui doivent mener une action préventive – et qui le font déjà avec plus ou moins de succès, pour la plupart. "Les règles ont été durcies cette saison et, à titre d’exemple, un supporter de Malines a été interdit de stade pour 7 ans", poursuit Parys. "Nous avons aussi mis sur pied une procédure plus rapide, pour qu’un jugement soit rendu endéans les vingt jours ouvrables, appel compris. Les interdictions de stade ont été alourdies et sont aujourd’hui de 2 à 10 ans pour un premier fait et peuvent monter jusqu’à 25 ans en cas de récidive." La prévention, pilier activé par les clubs et la Ligue avec plus ou moins de succès, reste d’actualité. "Mais cela prend du temps de changer la culture en place", sait Lorin Parys qui demande d’autres armes au niveau des sanctions.

Ce que demande la ligue: des stewards aux compétences étendues

Le nœud du problème réside dans l’identification des fauteurs de troubles et l’incapacité à les empêcher d’introduire des engins pyrotechniques, pourtant interdits. C’était le cœur de la discussion avec la ministre, qui prépare en concertation avec la Pro League depuis un moment une remise à jour de la loi football actuellement en vigueur. "Nous lui avons demandé d’ajouter des modifications nécessaires à nos yeux : que les stewards puissent procéder à des contrôles d’identité, ce qui n’est pas possible à ce jour ; qu’ils puissent effectuer de véritables fouilles (et non plus de simples palpations sommaires, NDLR) ; que les interdits de stade soient tenus de se présenter au commissariat pendant les matchs ; que l’interdiction de porter des cagoules ou des masques pendant une rencontre soit actée et encore que l’on puisse utiliser des chiens pisteurs pour repérer la drogue ou l’alcool. Nous avons aussi besoin de la police pour identifier les fauteurs de troubles." Fini de rire : le panel se veut efficace, quitte à être lourd.

Quelles chances d’aboutir et quel timing ? « Espérons une loi pour début de l’année »

Le momentum est là. "Les dirigeants de clubs ont bien conscience qu’il faut que ça s’arrête", assure Lorin Parys. La ministre ne dit pas autre chose. "Le renforcement de la loi football, annoncé précédemment, est absolument nécessaire", dit l’élue CD&V, déjà impliquée dans le plan lancé en mai. Elle appuie les trois axes : responsabilité claire des clubs, sanctions plus sévères et contrôles d’accès plus stricts.

Elle a redit ce lundi son souhait d’aboutir. Tout ce travail est maintenant lié au trajet d’une loi entre les différentes chambres, ce qui prend du temps. "Le plus tôt sera le mieux, insiste Lorin Parys. Il y a un avant-projet de loi qui doit être modifié, puis le gouvernement doit donner son avis puis le texte doit être voté par le Parlement. Espérons, si cela ne traîne pas, que cette loi soit votée début 2023. On pourra alors s’appuyer sur une nouvelle législation." Reste à voir quel pouvoir les élus accepteront de donner aux stewards et si le panel d’outils envisagés par la ligue sera mis en œuvre ou non.