Standard – Union en chiffres : les Rouches pas assez efficaces, Perica encore en échec

2,36 Comme à Eupen la semaine précédente, le Standard a manqué de réalisme. Sur l’ensemble du match, le Standard a compté 2,36 buts attendus. Ce qui est plus élevé que son adversaire du jour, l’Union, avec 2,23 buts attendus. En première période, les Unionistes étaient devant avec 0,76 but attendu pour 0,57 côté liégeois. En seconde période, qui a pourtant vu l’Union marquer à deux reprises, le Standard était devant dans ce secteur avec 1,79 but attendu contre 1,47 pour les vice-champions de Belgique. Pourtant buteur (pour le 1-2), Burgess présentait moins de but attendu (0,40) que Stipe Perica (0,46) qui est resté muet.