L’Union a conquis Sclessin comme un (vice) champion

Les joueurs de Karel Geraerts ont tremblé, ce dimanche. En début de première période, comme l’avait annoncé le T1. Et, surtout, dans un quatrième quart d’heure où ils n’ont quasiment plus su mettre le pied sur le ballon. Mais voilà, s’ils ont plié, ils n’ont pas rompu, ce qui reste une de leurs forces. “Bruges, l’Antwerp et Anderlecht s’étaient fait bouffer (sic) dans les duels ici ; nous avons répondu présent à ce niveau”, félicite le T1. Le penalty du 1-1 encaissé pour une faute de Kandouss (53e) aurait pu assommer ses joueurs, mais il ne les a pas déstabilisés.

Car l’équipe de la Butte peut compter sur des leaders qui répondent présent dans les moments clés et, ce dimanche, le grand bonhomme s’appelait Christian Burgess. En plus de s’être régalé défensivement face à Perica, le défenseur central a été décisif devant, sur le but d’ouverture de Vanzeir, où sa hargne et son centre ont fait la différence. Puis sur le corner du 1-2, où l’attaquant du Standard a eu la mauvaise idée de laisser filer l’Anglais (1-2, 65e).

L'Union a 36 points à mi-parcours ; un de moins que l'année passée après 17 journées

Si ce coup de coin était déjà tombé suite à un très beau mouvement des Jaune et Bleu, que dire du 1-3 ? Un ballon récupéré devant leur rectangle, un délice de passe longue de Teuma pour un Vanzeir qui prenait la profondeur, centrait très bien pour Eckert qui, plutôt que de se la jouer solo, remettait de la tête en retrait pour Nieuwkoop (1-3, 87e). L'affaire était dite et ce n’est pas le deuxième penalty de l’après-midi, sifflé pour les Rouches dans les arrêts de jeu (2-3), qui changeait la donne.

L’Union a pleinement profité du 2-2 entre Bruges et l’Antwerp. L’équipe de Geraerts compte 36 points à mi-parcours, soit un de retard, seulement, sur celle de Mazzù au même moment. “Je suis très fier du bilan de mon équipe, qui est également qualifiée en Coupe d’Europe et de Belgique, salue le T1. On a bien fait notre travail, avec du beau foot, en prime. Mais on sait qu’il reste tout un second tour à disputer et que rien n’est fait.” Mais l’écart avec la cinquième place dépasse les cinq points, maintenant, ce qui n’est pas anecdotique.

Je sais que ce groupe est capable de faire de belles choses

Surtout, l’Union a montré qu’elle sait digérer l’enchaînement. On pouvait penser qu’elle allait tirer la langue, mais elle sort en réalité de son onzième match de championnat sans défaite. “D’une façon, cela m’impressionne, car il faut répondre présent tous les trois jours, repartir à chaque fois de zéro ; mais d’un autre côté, je sais ce que ce groupe est capable de faire, répond Geraerts. Il faut que tout le monde croie que beaucoup de choses sont possibles.” Qu’on se le dise, il faudra compter avec l’Union cette année aussi.