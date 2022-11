Mehdi Bayat hors de lui après l’arrêt du match entre Charleroi et Malines : "Ils ont pissé sur le blason"

Après la rencontre, l’administrateur-délégué de Charleroi, Mehdi Bayat était furieux sur ses supporters : "Ce soir, ils [les supporters] ont pissé sur le blason", a-t-il confié à notre journaliste présent sur place.

Quelques minutes plus tôt, Bayat s'était exprimé en long et en large sur la soirée des Zèbres : "Je vous avais prévenu avant le début de la rencontre de cette action préméditée de la part de nos supporters. Ils ne sont venus que pour ça", a commencé Bayat, "On jouait bien, on avait le match en mains et il n’y a pas de mots pour qualifier ce que nos supporters ont fait. Les supporters chantent : 'c’est nous Charleroi', mais ce n’est pas ça le Charleroi que je connais. Ce n’est pas le Charleroi qui m’a accueilli il y a 20 ans. Ce n’est pas la mentalité carolo qui a toujours la hargne et l’envie de se battre."

"Je ne sais plus quoi dire. Les dirigeants de Malines ne comprenaient ce que nos supporters nous voulaient. Ils étaient très étonnés de ce qu’ils ont vu avant et pendant la rencontre. Les dirigeants malinois me disaient qu’ils ont un trou de 6 millions d’euros et qu’ils auraient aimé vendre des joueurs", a enchaîné Bayat qui ne comprend pas les reproches faits par les supporters, "Oui, nous sommes obligés de vendre nos meilleurs joueurs chaque année. Et moi on me reproche de ne pas être en faillite parce que je gère le club, et on s’énerve parce qu’on n’est pas 3e ou 4e ? Évidemment que ça me touche au plus profond de moi."

Bayat était d’autant plus fâché sur les supporters que les Carolos livraient une de leurs meilleures rencontres de la saison : "Le scénario était idyllique. On annonce notre nouveau coach (Ndlr, Felice Mazzù) avant la rencontre, on menait au score, les joueurs donnaient tout sur le terrain. Je pense à Frank Defays et à son staff qui voulaient terminer sur une bonne note… Je n’ai rien à dire aux supporters. Supporter son équipe, c’est la supporter jusqu’au bout et pas faire ce qu’on a vu ce soir"

"Il faut prendre conscience qu’il y a une dérive en Belgique avec le règlement. Tous les supporters ont le pouvoir d’arrêter les matchs. On va où là ?", pestait Bayat, "Il faut revoir le règlement parce qu’on donne le pouvoir aux supporters. Je vais demander des réunions avec la ville, le bourgmestre et la police parce qu’on ne peut rien faire mais il faut agir. On ne veut plus voir ce qu’on voit ce soir."

Avant de conclure par un dernier message à ses supporters : "Que ceux qui ne sont pas contents ne viennent pas. Mais ils ne peuvent pas en prendre en otage tout un stade !"