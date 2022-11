Le directeur de la Pro League convoque une réunion d'urgence pour contrer la violence : "Ce groupe doit être exclu"

Le match entre Charleroi et Malines comptant pour la 17e journée a en effet été arrêtée après 67 minutes de jeu en raison de jets de fumigènes venant du clan des supporters carolos alors que les Zèbres menaient 1-0 samedi.

Le 23 octobre, des incidents avaient forcé l'arrêt du Clasico entre le Standard et Anderlecht, peu après l'heure de jeu aussi, à cause là aussi de jets de fumigènes des supporters anderlechtois cette fois. Le dossier sera pour la première fois évoqué devant l'Union belge le 17 novembre.

"Il n'est plus possible qu'un groupe prenne en otage notre football pour d'autres objectifs. Ce groupe doit être exclu", a tweeté Lorin Parys. "Nous allons prendre nos responsabilités et accélérerons la mise en oeuvre de notre plan. Nous nous adresserons à tous les partenaires pour cela".

Lorin Parys s'était déjà exprimé samedi soir à l'issue d'une journée mouvementée à nouveau. "Samedi j'ai consulté toutes les fédérations de supporters qui désapprouvent unanimement ce comportement. Nous agirons de manière cohérente. Le club peut s'attendre à une sanction de la Pro League de 50.000 euros et une sanction disciplinaire", avait écrit le directeur de la Pro League qui rassemble tous les clubs de football professionnels du pays (D1A et Challenger).

Dans la journée, Charleroi, 12e avec 19 points, avait annoncé le retour comme entraîneur de Felice Mazzu qui a signé un contrat à durée indéterminée. L'ancien mentor des Zèbres, qui avait fait les beaux jours de l'Union St-Gilloise la saison dernière avant d'être remercié à Anderlecht où il avait été débauché, prendra son groupe en main le 28 novembre alors que ce week-end marque la dernière journée de championnat avant la trêve de la Coupe du monde de football au Qatar (20 novembre au 18 décembre).

"Il sera épaulé par l'ensemble du staff actuel, qui a assuré la transition avec foi, engagement et détermination", a communiqué samedi le club carolo.

Mehdi Bayat, le président de Charleroi, était remonté à l'issue de la rencontre et a souligné l'action préméditée "d'une partie des supporters" au micro d'Eleven samedi soir. "Ils sont venus dire avant le match à la direction et au staff ce qu'ils allaient faire ce soir (samedi soir). Il n'y a pas de mots contre ça. Ce n'est pas ça supporter son équipe. Ils chantent "c'est nous Charleroi", mais ce n'est pas ça Charleroi. Je ne sais plus quoi dire. Je suis écoeuré de ce que j'ai vu. Il y a une dérive qui est en train de se passer dans le football. On est en train de donner le football à des personnes qui ne méritent pas d'avoir le football en main. Ce qu'on vient de voir, ça va se répéter ailleurs."

De son côté le FC Malines a acté l'arrêt de la partie et s'attend à recevoir les trois points de la victoire sur tapis vert. "C'est un scénario que je n'avais encore jamais vécu. Je pense que c'est très dommage pour les joueurs de Charleroi", a commenté Steven Defour son entraîneur, cité par son club samedi soir. "Les règles sont claires, bien sûr. Je ne suis pas triste d'avoir obtenu trois points."