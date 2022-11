Fossey le promet : "Je ferai attention au prochain back flip"

Sur le terrain aussi, l’ancien joueur de Fulham progresse. Après six apparitions, dont trois titularisations, Marlon Fossey se rapproche de son état de forme optimal. "Je suis dans les 90 %", avoue-t-il. "J’apprends toujours à connaître l’équipe et en particulier William qui évolue devant moi. Notre alchimie se renforce et plus je jouerai, mieux ça se passera."

"C'est facile de jouer avec Balikwisha."

À Dender, la connexion Fossey-Balikwisha a été bonne. Les deux hommes s’entendant parfaitement bien. "Il est très technique et perd très rarement le ballon. Si je fais une course vers l’avant, je sais qu’il ne va pas perdre la balle et me faire revenir en arrière. Il fait aussi le sale boulot avec les tacles ou les récupérations en défense."

Parole à la défense

Très offensif sur l’échiquier de Ronny Deila, Marlon Fossey aime apporter le surnombre sur le flanc, ce qui lui a permis, notamment, d’inscrire son premier but contre Anderlecht. "J’ai commencé ma carrière en tant qu’attaquant à Fulham", fait-il remarquer. "Chaque fois que j’ai l’occasion d’aller vers l’avant, je le fais, c’est naturel. Mais je suis conscient que je suis d’abord un défenseur."

Défenseur mais aussi gymnaste. Son but dans le Clasico, Fossey l’a célébré avec un impressionnant back flip. Une célébration qui l’a privé du déplacement à Zulte Waregem. "Son salto m’a impressionné. Il faut une puissance incroyable pour faire cela. Mais désormais, il doit arrêter de le faire car sa blessure est peut-être liée", assurait Ronny Deila. De son côté, l’Américain a fait son mea culpa. "Je me suis un peu tordu l’ischio avec ce back flip. Je vais probablement devoir faire quelque chose d’un peu plus simple. C’est toujours difficile, dans l’émotion, de réagir de façon raisonnée. Je promets que je vais me contrôler et que je ferai plus attention la prochaine fois (rires)."

L’Américain décompte les jours

Avant de profiter de quasiment deux semaines de congé, les Liégeois veulent offrir une dernière victoire à leurs supporters avant la Coupe du monde. "Tout d’abord, je suis excité de jouer à domicile, un gros match. Tous les grands matchs à domicile jusqu’à présent, l’atmosphère a été folle. Je compte les jours cette semaine jusqu’à ce match."

Marlon Fossey apprécie tout particulièrement l'ambiance qui règne à Sclessin les soirs de gros match. ©Photo News

Durant le break, Fossey va quitter Sclessin pour se régénérer. Il n’est pas de ceux qui estiment que cette coupure pourrait enrayer la dynamique du club. "Je vais regarder la Coupe du monde et aller chercher le soleil et la plage", avance-t-il. "Pour ce qui est du break, c’est vrai que, quand vous êtes sur une bonne série, c’est toujours bon d’enchaîner les matchs. Mais je pense que ça va nous profiter aussi. Nous avons joué beaucoup de matchs jusqu’à présent. Cette pause va nous donner le temps de nous ressourcer et nous allons essayer de continuer comme nous avons commencé la saison."

USA first, l’Angleterre… et la Belgique ensuite

Né à Los Angeles, en Floride, Marlon Fossey a fait pratiquement toutes ses classes en Angleterre. De quoi déchirer son cœur à l’approche de la Coupe du monde qui verra les USA défier les Three Lions dans le groupe B ? "Non, je supporterai les USA, assurément", rétorque-t-il sans sourciller. "Au pays, l’excitation monte compte tenu de notre absence au dernier Mondial. On a une des équipes les plus jeunes de la compétition. Il sera intéressant de voir comment ces joueurs vont se comporter dans un grand tournoi. Il y a énormément de talent dans cette équipe."

Marlon Fossey a été international américain en U19 et U20. ©BELGA Nieuwsbrief

Une équipe que Fossey supportera corps et âme. "J’ai joué pour les USA pendant la majeure partie de ma carrière de jeune. Je vais rester loyal. Mon allégeance va aux USA, c’est sûr. Et s’ils sont éliminés, je supporterai l’Angleterre. Enfin, si Américains et Anglais sont dehors et que vous êtes toujours en lice, alors je vous supporterai (rires)."