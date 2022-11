Deila : "Je regrette de ne pas avoir fait signer Boniface"

"J’avais trois attaquants à l’époque, se remémore Ronny Deila. "C’était au même moment où Efrain (Juarez) a été mis à l’essai. Rétrospectivement, c’était une erreur de ne pas le prendre à ce moment-là. On ne lui a pas donné de contrat. Il est allé à Bodø à la place, et maintenant il est ici. C’est un très bon joueur. Je suis très impressionné par ce qu’il a fait dans sa carrière et il est encore jeune. C’est un gars qu’il faudra être capables de canaliser."

Pour terminer sur une bonne note face à leurs supporters, les Liégeois ne devront pas uniquement se concentrer sur Boniface car à l’Union, le danger peut venir de partout. "Nous rencontrons une équipe de haut niveau. Les joueurs de l’Union sont très loyaux et fiers du projet qu’ils construisent et de ce qu’ils ont fait. Ce sont des travailleurs honnêtes. Ils s’entraident fantastiquement sur le terrain. Ils gèrent n’importe quel plan de jeu. Ils peuvent défendre, ils peuvent attaquer. Ce sera un gros test pour nous. Il nous reste maintenant un gros match avant la grande pause. Je veux que les joueurs se reposent vraiment mentalement et physiquement, mais ils doivent d’abord tirer le maximum d’eux-mêmes dimanche. Pour obtenir un bon résultat et être fiers de ce que nous avons fait dans la première moitié de la saison."