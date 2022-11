D’abord pour Genk où El Khannous, ancien talent de Neerpede, réussit une passe lumineuse vers Munoz qui centre pour Onuachu.

Puis pour Anderlecht où Refaelov réussit une passe lumineuse pour Amuzu qui centre pour Silva.

La première occasion finit au fond. Parce que le centre est bon et parce qu’Onuachu piège Debast pour tendre la jambe au bon moment.

La seconde se transforme en corner. Parce qu’Amuzu loupe son centre de peu et parce que la défense limbourgeoise était vite revenue.

Toute l’histoire de ce match tenait dans ces trois minutes. Genk est une équipe rodée où l’on sait ce que le mot efficacité veut dire. À Anderlecht, on cherche encore le dictionnaire. Depuis le 1er octobre, en oubliant la Coupe d’Europe que les Limbourgeois ne jouent pas (dommage pour notre coefficient), Onuachu a marqué plus de buts que le RSCA (14 contre 12).

Ne vous méprenez pas non plus : dimanche au Lotto Park, la rencontre ne s’est pas juste jouée sur une occasion réussie d’un côté et ratée de l’autre. Le Racing était très largement supérieur au Sporting. Une vraie leçon de football, comme celle que les grands clubs étrangers venaient donner à Anderlecht à l’époque des 0 sur 18 en Ligue des champions.

Par moments, les Mauves étaient étouffés au point d’oublier qu’on pouvait franchir la ligne médiane. On n’a même pas remarqué l’infériorité de Genk durant les dernières 20 minutes après l’exclusion d’Arteaga, qui avait inscrit le second but un peu plus tôt dans la deuxième période.

Robin Veldman a probablement terminé son mandat de T1 sur une défaite. La première de son ère. Pendant que la planète foot regardera le Qatar, Anderlecht mènera une vraie révolution.

Une mission : remettre de la vie dans ce noyau

Après la Coupe du monde, quand le Sporting reprendra le championnat le week-end de Noël par un déplacement au Sporting de Charleroi de Felice Mazzù, il y aura un nouveau directeur sportif, un nouvel entraîneur et un staff renouvelé.

Certains joueurs, comme c’était déjà le cas avec Esposito, auront été écartés et des contacts seront avancés avec des recrues pour le mercato hivernal, qui débutera quelques jours plus tard.

Un nouveau look. Pour une nouvelle vie ? Ce sera le début de quelque chose de nouveau mais Genk a montré dimanche que le gouffre ne se comblera pas en quelques semaines. À mi-phase classique, le RSCA a déjà… 26 points de retard sur le leader. Mais aussi 13 sur les Champions Playoffs.

Seuls les Europe Playoffs semblent encore accessibles, même s’il y a quand même cinq points à combler. La zone rouge, elle, est à sept unités. Juste pour situer. Il y a aussi la Coupe de Belgique mais il faudra aller à Genk fin décembre. Peut-être si les Limbourgeois alignent les U17 ?

Avec la révolution de palais qui s’annonce, la saison risque de plus en plus de ressembler à une année de transition. C’est sans doute le plus beau compliment que Vincent Kompany pouvait recevoir : la fin de son ère est plus difficile à digérer que la direction l’imaginait.

Les nouveaux arrivants devront remettre de la vie dans cette équipe où les joueurs sont satisfaits quand ils ne sont pas fautifs sur une action ratée. Personne n’ose sortir de son rôle, de peur de faire une erreur qui sera remarquée et huée par le public.

On s’est même demandé un moment si certains ne seraient pas soulagés par un second lancer de fumigènes sur la pelouse des Ultras, comme en fin de première période. L’arbitre aurait abrégé leurs souffrances. Mais les tribunes ont fini par s’endormir comme les joueurs.