Zinckernagel et Raskin bien de la partie : voici la composition probable du Standard contre l’Union

À Eupen, le Standard a perdu Philip Zinckernagel, exclu juste avant la mi-temps. Le Danois s’est vu proposer trois matchs dont un avec sursis. Le Standard a refusé cette transaction du Parquet avant d’aller plaider la cause du Danois devant le Comité disciplinaire de l’Union belge mardi soir qui a confirmé la demande du Procureur à savoir deux matchs fermes. Le Standard a fait appel de cette décision et le dossier sera donc traité mardi prochain devant le Conseil disciplinaire. Quant à Nicolas Raskin, il avait lui aussi écopé de deux matchs effectifs, ce que le Standard a également contesté. Sa suspension éventuelle ne débutant qu’au 23 novembre, le Liégeois sera de la partie dimanche tout comme Zinckernagel.

Pour le reste, Deila devra faire un choix pour son défenseur central gauche entre Laifis et Cimirot. Le calme et la technique du Bosnien pourraient lui donner la préséance. Absent en Coupe, Canak pourrait retrouver le terrain tandis que Dragus et Perica, pas en vue à Eupen, se battront la place de numéro neuf.

Enfin, plusieurs Standardmen devront se méfier car en cas d'avertissement, ils seraient suspendus pour le prochain match à Gand en décembre. Cela concerne Dragus, Dewaele, Laifis et Dussenne.