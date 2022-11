« Nous sommes contents de Karel Geraerts à tous les niveaux », assure Alex Muzio, président de l’Union

Quel est l’objectif de l’Union cette saison ?

Comme le dit Karel (Geraerts) : remporter le prochain match. D’ailleurs, ma deuxième atmosphère préférée en D1 est celle de Sclessin. Je me réjouis d’y être. Nous mettons les meilleurs équipe et staff sur pied pour faire du mieux qu’on peut. Il ne serait pas sain que notre déficit structurel dépasse les 5 millions.

Mais fixez-vous un objectif en Ligue Europa ou le Top 4 en championnat ?

On ne sait même pas contre qui on jouera en 8es… C’est incroyable de se dire que le Barça ou Manchester va peut-être affronter l’Union, d’ailleurs. En championnat, je ne veux certainement pas dire qu’on vise plus haut parce que ça se passe bien. On sait qu’en Belgique, si vous parvenez à vous inviter au bal des Champions play-off, tout est possible. Mais le Top 4 n’a pas été fixé comme une attente.

Il y a un an, Philippe Bormans assurait qu’aucun titulaire ne quitterait l’Union pendant le mercato hivernal. Pouvez-vous promettre la même chose cette année ?

Il y avait un momentum : on voulait absolument faire en sorte de tout garder en mains pour ne pas avoir de regrets ensuite. Cette saison, notre équipe a plus de profondeur. Mais je peux vous dire qu’à ce jour, nous n’avons reçu d’offre pour personne.

Le gros point noir de votre projet reste l’absence de joueur maison dans votre noyau A. Y travaillez-vous ?

Oui, c’est important pour nous. Les progrès effectués dans l’école de formation ne se remarquent pas très vite. Ilyes Ziani se débrouille très bien au Standard et nous pensions que c’était meilleur pour lui d’aller en D1B avec SL16. S’il était resté, nous aurions pu dire ‘Regardez, nous avons un jeune maison’, mais ce n’était pas le mieux pour lui.

N’avez-vous pas des regrets sur la façon dont a été gérée la prolongation de Felice Mazzù en fin de saison passée ?

C’est difficile d’avoir des regrets, on est tellement content de Karel à tous niveaux. Sa mentalité, son intelligence et sa gentillesse sont impressionnantes.

Étiez-vous déçu sur le coup ?

Felice avait un contrat, mais cela fait un moment que je suis ici et ce n’est pas la première fois qu’un entraîneur quitte un club pour un autre. Ce n’est pas à moi de juger cela. J’aime me concentrer sur les choses que je peux contrôler, sinon vous ne dormez pas la nuit. Ma femme rigole toujours de ma capacité à m’endormir quinze secondes après m’être couché. Il n’y a aucune colère en moi. Si je le vois en tribunes, j’irai le saluer. Il a fait un job incroyable pour l’Union pendant deux ans pour nous.