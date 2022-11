Alors que Charleroi menait au score, l'arbitre a arrêté définitivement le match face à Malines après des jets de fumigènes... des supporters carolos

Après quelques secondes de jeu, la rencontre était déjà interrompue une première fois après des jets de fumigènes et de... balles de tennis sur la pelouse. Après quelques minutes d'interruption le jeu avait pu reprendre. Mais une dizaine de minutes plus tard, de nouveaux fumigènes ont atterri sur la pelouse et l'arbitre a été obligé de renvoyer tout le monde au vestiaire pendant 10 minutes.

Mais alors que les Carolos menaient, les supporters des Zèbres ont à nouveau jeté des fumigènes sur la pelouse et l'arbitre a définitivement mis un terme à la rencontre après 70 minutes de jeu.