Alex Muzio: "L'Union Saint-Gilloise n'est pas dépendante de Brighton: notre projet est pensé uniquement pour ce club"

Alex Muzio, commençons par le sujet le plus chaud : celui du nouveau stade qui n’arrive pas. À quel point est-ce important pour l’Union d’en construire un ?

"Pour être compétitif dans le long terme, on a besoin d’augmenter nos revenus. On ne peut pas attendre de l’Union qu’il surperforme chaque année. Parfois, oui, mais c’est difficile. D’ici dix ans, il sera important d’augmenter les revenus, donc nos dépenses et la qualité de l’équipe pour grandir. Et puis on veut offrir plus à nos fans qu’actuellement. Les supporters me parlent des infrastructures, du manque de toilettes, des files, etc. Pas mal d’abonnés ne sont pas venus contre Westerlo la semaine passée vu qu’il pleuvait et qu’il n’y a pas de toit à trois tribunes et je ne peux pas leur en vouloir. Pour vivre sur une longue période à un haut niveau, ce qui est notre objectif, il nous faudra un nouveau stade. Cette saison, les dépenses liées à la location du stade de Louvain ont été très hautes. Avec un nouveau stade, nous aurions non seulement des revenus supplémentaires, mais aussi des dépenses en moins."

Pensiez-vous que cela prendrait autant de temps pour trouver un emplacement, que vous n’avez toujours pas à ce jour ?

"Oui et non. Oui parce que je lis les médias belges à peu près tous les jours et je vois les difficultés des autres. Je ne suis pas surpris que ce ne soit pas immédiat, sinon Gand ne serait pas le seul club de D1 à avoir construit un stade sur un nouveau site ces trente dernières années. Mais d’un autre côté, on vise un espace (le site du Bempt, NdlR) qui est déjà dédié à du sportif, donc on ne doit pas changer fondamentalement une zone, on ne doit pas déloger des habitations."

Cela remet-il en question votre investissement ?

"En ce moment, pas du tout."

Qu’attendez-vous, à court terme ?

"On a demandé à la commune de nous donner une info, quelque chose avant la fin de l’année. Les choses durent depuis longtemps, maintenant. On ne peut rien faire sans ça. On fait de notre mieux, on est assez impatient."

Comme la majeure partie des clubs belges, vous perdez de l’argent structurellement chaque saison. De combien parle-t-on dans votre cas ?

"En 2018-19 et 2019-20, environ six millions d’euros. Puis neuf millions en 2020-21, surtout à cause des primes de promotion. La saison passée, on a perdu environ quatre millions. Cette année, je prévois une perte opérationnelle d’environ cinq millions d’euros. Attention, c’est une estimation s’il n’y a pas de participation aux playoffs, s’il n’y avait pas de Coupe d’Europe ni de rentrée transfert. On doit avoir quelque chose comme le 13e ou le 14e budget du championnat. Sur une saison on dépense entre 20 et 24 millions €, mais avec une grande partie consacrée aux bonus (versés aux joueurs et au staff pour la deuxième place la saison passée, NdlR). Sans cela, on est plutôt à environ 15 millions €. À peu près tous les clubs ont un déficit structurel, mais avec un nouveau stade, on pourrait avoir un budget plus élevé."

Un transfert est l'aboutissement de douze mois de travail

Malgré un budget limité, votre capacité à trouver des joueurs méconnus reste assez stupéfiante. Comment faites-vous ?

"Ça s’est bien passé jusqu’ici et j’espère qu’on va continuer de la sorte. Un transfert est un long processus, l’aboutissement de douze mois de travail en général. Par exemple, nous avons déjà signé Casper Terho pour janvier (le transfert de l’ailier finlandais d’Helsinki a été annoncé fin septembre, NdlR). On a de bons datas qui nous aident à identifier un grand nombre de joueurs de différents championnats. C’est toujours très pratique parce que si vous entrez dans une fenêtre de mercato avec seulement cinq options pour un poste, il y a de grandes chances qu’il ne soit possible d’en transférer aucun pour toutes sortes de raisons différentes. Ici, on a dix joueurs dont on connaît les attentes, la personnalité, les historiques de blessure, etc."

Mais les autres aussi ont accès aux datas et ont même plus d’argent…

"Espérons que ça continue pour nous. C’est une des clés de nos bons résultats. J’ai lu pas mal de choses en fin de saison passée disant que l’Union allait perdre tous ses joueurs phares, que nous avoir en Coupe d’Europe n’allait pas être une bonne chose pour le coefficient belge – je tiens beaucoup au coefficient belge moi aussi d’ailleurs et bravo à Bruges pour ce qu’il a fait en Ligue des champions, qui est monumental. Notre travail est bon. On s’assure qu’un renfort est une bonne personne, qu’il n’a pas un historique de blessure inquiétant, que c’est un travailleur. Et, surtout, qu’il veut venir chez nous à 100 %. Si on parle d’argent plus que du projet, alors on passe à quelqu’un d’autre."

Les joueurs qui signent à l’Union sont souvent bluffés de voir que vous les connaissez très bien et à beaucoup de niveaux, pas juste sur leurs qualités footballistiques.

"C’est important. Parfois, les joueurs ne veulent pas se retrouver ici… et ne le savent pas forcément. Par exemple, si vous êtes anglophone et que vous avez des enfants, les seules écoles pour les accueillir en anglais sont à Bruxelles et coûtent cher. Et ça, il faut le savoir avant de signer. Un joueur n’a pas envie de voir ses enfants ou son épouse malheureux, sinon ça sera compliqué de bien jouer. C’est cliché, mais ce sont des êtres humains."

Je ne veux pas mettre de bonus de performances individuelles dans les contrats; la dimension collective est plus importante.

Vous excluez la signature de bonus liés à des performances individuelles. C’est un choix qui résume bien l’ADN de l’Union, non ?

"Oui, c’est important pour nous que personne n’ait de bonus individuels. Je trouverais étrange et injuste qu’un joueur ait un bonus supérieur aux autres alors qu’il a les mêmes résultats. Je déteste les bonus liés au nombre de buts inscrits. Imaginez une situation où il y a trois joueurs concernés et qu’il y a un penalty à tirer en fin de saison. Cela pourrait créer des tensions, même si nous avons de bons gars dans l’équipe. Le contre-argument c’est que vous pouvez répartir un salaire d’un joueur entre un fixe et une part liée à la performance. Mais la dimension collective est la plus importante pour moi, et si on se focalise sur ça, le reste suivra."

Il y a deux ans, vous parliez de l’amour que vous ressentiez pour l’histoire de l’Union en Belgique. Est-ce toujours le cas ?

"On a pu voir en Coupe d’Europe que nos audiences télévisées étaient assez incroyables. On a eu environ les mêmes chiffres qu’Anderlecht. Si vous me l’aviez dit avant, j’aurais été sans voix."

En fin de saison passée, Bart Verhaeghe, le président de Bruges, a dit que Bruges n’avait pas lutté contre l’Union mais contre Brighton. N’était-ce pas le signe que le “conte de fées” de l’Union agaçait ?

"Je comprends que ce ne soit pas exactement un conte de fées de son point de vue. Il n'était pas très content pour nous lorsque nous sommes montés en D1, je ne pense pas que ça ait beaucoup changé. Si mon club avait été champion à ce moment, j’aurais probablement plutôt parlé de mon équipe."

Tony Bloom (à gauche, aux côtés d'Alex Muzio), s'était rendu à Malmö pour le match qui a vu son club se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue Europa.

Aucun employé de l'Union ne reçoit de coup de fil de Brighton lui disant quoi faire.

Plus globalement, que répondez-vous à ce type de remarque sur vos liens avec Brighton ?

"Tony (Bloom, NdlR) est l’actionnaire majoritaire et moi je suis actionnaire minoritaire et président de l’Union. Si vous demandez à n’importe quel membre du staff combien de fois Tony lui a passé un coup de fil ou combien de fois il lui a demandé de faire quelque chose, la réponse serait zéro. En termes de prêts de joueurs, Percy Tau a été prêté il y a trois ans et c’était bien pour les trois parties. Il est allé à Bruges et à Anderlecht ensuite car c’était une bonne chose pour ces deux clubs, pour Tau et pour Brighton. La saison passée, Moises Caicedo n’a pas été prêté par Brighton à l’Union, mais au Beerschot. Ce dimanche, on jouera contre Alzate, qui appartient aussi à Brighton. Je ne connais pas beaucoup de clubs membres d’un réseau qui louent leurs promesses à des clubs concurrents d’un autre membre du groupe. Voilà pourquoi je ne considère pas que nous faisons partie d’un même groupe. Ce n’est pas le cas. Il n’y a pas de lien à part que Brighton nous prête en moyenne entre un joueur et un joueur et demi par an ; que Brighton est possédé par Tony Bloom que je connais et qu’il y a des similarités au niveau des datas que nous utilisons pour le recrutement. C’est naturel que des joueurs passent de l’un à l’autre. Il n’y a jamais eu de stratégie du style 'l’Union doit prendre autant de joueurs de Brighton'. On nous a proposé Caicedo la saison passée, mais il n’y avait pas de place pour un médian de plus donc il n’y avait pas d’intérêt à le prendre. Bien sûr, si Brighton achète Simon Adingra, il regarde où il peut le prêter et envisage d’autres options que nous. Mais, en ce moment, vu le Brexit et les règles en vigueur, la D1 belge est un bon championnat pour prêter un joueur."

Il n’y a pas d’agenda caché, donc, contrairement à ce que certains craignent ?

"C’est très important pour moi que tout le monde comprenne que tout ce projet est fait pour l’Union et pour l’Union seulement. On veut intégrer les valeurs locales, on a un programme social solide. Je m’inquiète pour l’avenir du football et je vois beaucoup de situations où un propriétaire étranger arrive dans un club et dit : "Nous mettons sur pied un réseau de clubs et vous, vous occupez telle place dans le réseau". Pour moi, ce n’est pas ça le foot. Je ne veux pas que mon succès soit lié à ce qui se passe à un autre étage du réseau. Certains traitent les clubs de foot comme un business. Si vous avez beaucoup d’argent et que vous voulez l’investir dans des affaires, ne l’investissez pas dans des clubs de foot que vous voulez transformer en un business. Si vous voulez diriger une compagnie de papier toilette, très bien. Vous pouvez en avoir une ici, une autre là-bas et il n’y a pas de problème car personne n’ira regarder la société de papier toilette le samedi. Personne ne sera fâché si elle change de quartier. C’est le cas pour un club de football. Cela m’attriste si l’on remet en question la légitimité de notre projet pour l’Union. Je ne veux pas que nos supporters aient l’impression que le sort du club est lié à celui de Brighton, ce n’est pas le cas. Je ne pourrais pas être un de ces présidents ou investisseurs étrangers qui ne sont jamais présents. Je suis en Belgique chaque semaine et j’apprends le français pour communiquer avec nos supporters. J’ai bien senti à notre arrivée que pendant un an et demi, on parlait beaucoup des "Anglais". J’espère qu’on m’appellera par mon nom, pas “l’Anglais qui est président de l’Union”. Un ami m’a envoyé un message l’autre jour parce que Chelsea cherche à investir dans un club belge. Je lui ai répondu – et je ne plaisante pas – qu’on peut même m’offrir un énorme montant, je n’accepterai pas."

Ne serait-ce pas un problème par rapport aux règles de l'UEFA si Brighton et l'Union se qualifient tous les deux pour une même compétition européenne?

"Notre interprétation est très claire: ce ne sera pas un problème. C’est permis car Tony (Bloom) n’a pas d’influence ou de contrôle sur l’Union. Idem pour moi sur Brighton. L'UEFA veut assurer le fair-play et il n'y a pas de doutes à ce sujet. Le règlement ne précise pas exactement les critères, mais à nos yeux, même sans devoir changer la structure actuelle d'un de nos deux clubs, cela serait possible que l'Union et Brighton se retrouvent ensemble dans une même compétition européenne."