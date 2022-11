Alex Muzio, le président de l’Union Saint-Gilloise : « Notre projet est pensé pour l’Union uniquement »

Commençons par évoquer le nouveau stade qui n’arrive pas. À quel point est-ce un projet important pour vous ?

On ne peut pas attendre de l’Union qu’il surperforme chaque année. D’ici dix ans, il sera important d’augmenter les revenus pour pouvoir dépenser plus. Et puis les supporters me parlent des infrastructures, du manque de toilettes, de l’absence de toit dans trois tribunes, etc. Pour rester à un haut niveau, ce qui est notre objectif, il nous faudra un nouveau stade. Avec cela, nous aurions non seulement des revenus supplémentaires, mais aussi des dépenses en moins puisqu’il ne faudrait plus louer le stade de Louvain en Coupe d’Europe, par exemple.

Pensiez-vous que cela serait si long ?

Oui et non. Oui, parce que je lis les médias belges et je vois les difficultés des autres. Mais d’un autre côté, on vise un espace (NDLR : le site du Bempt) qui est déjà dédié à du sportif et on ne doit pas déloger des habitations.

Comme beaucoup de clubs belges, vous perdez de l’argent structurellement chaque saison. De combien parle-t-on ?

En 2018-19 et 19-20, environ 6 millions € ; 9 millions en 20-21, surtout à cause des primes de promotion. La saison passée, environ 4 millions. Cette année, je prévois une perte opérationnelle d’environ 5 millions. Attention, c’est une prévision sans participation aux play-off, sans Europe ni rentrée transferts. On doit avoir le 13e ou le 14e budget de D1. Sur une saison on dépense environ 15 millions €, chiffre qui monte à 20-24 millions avec les primes.

Malgré ce budget, votre capacité à trouver des joueurs méconnus est stupéfiante. Comment faites-vous ?

Un transfert est l’aboutissement de douze mois de travail en général. Nous avons déjà signé Casper Terho pour janvier (NDLR: l’ailier finlandais a signé en septembre). On a de bons data qui nous aident à identifier un grand nombre de joueurs de différents championnats. Si vous entrez dans un mercato avec seulement cinq options pour un poste, il y a des chances qu’il ne soit possible d’en transférer aucune. Ici, on a dix joueurs dont on connaît les attentes, la personnalité, les blessures, etc.

Mais les autres aussi ont accès aux data et ont même plus d’argent…

Espérons que ça continue pour nous. C’est une des clés de nos résultats. Notre travail est bon. On s’assure qu’un renfort est une bonne personne, qu’il n’a pas un historique de blessures inquiétant, que c’est un travailleur. Et, surtout, qu’il veut venir chez nous à 100 %. Si on parle d’argent plus que du projet, alors on passe à quelqu’un d’autre.

Les nouveaux joueurs disent souvent avoir été bluffés de voir que vous connaissiez aussi leur situation personnelle.

C’est important. Parfois, les joueurs ne veulent pas se retrouver ici… et ne le savent pas forcément. Par exemple, si vous êtes anglophone et que vous avez des enfants, les seules écoles pour les accueillir en anglais sont à Bruxelles et coûtent cher. Il faut le savoir avant de signer. Un joueur n’a pas envie de voir sa famille malheureuse, sinon ça sera compliqué pour lui de bien jouer.

Vous excluez les bonus liés à des performances individuelles. C’est un choix qui résume bien l’ADN de l’Union, non ?

Oui. C’est important pour nous. Je trouverais injuste qu’un joueur ait un bonus supérieur aux autres. Je déteste les bonus liés au nombre de buts inscrits, par exemple. Cela pourrait créer des tensions, même si nous avons de bons gars dans l’équipe. Vous pouvez répartir un salaire d’un joueur entre un fixe et une part liée à la performance. Mais la dimension collective est la plus importante pour moi, et si on se focalise sur ça, le reste suivra.

En fin de saison passée, Bart Verhaeghe, le président de Bruges, a dit que le Club n’avait pas lutté contre l’Union mais contre Brighton. Que répondez-vous aux remarques sur vos liens avec Brighton ?

Tony (Bloom) est l’actionnaire majoritaire et moi je suis actionnaire minoritaire et président de l’Union. Si vous demandez à n’importe quel membre du staff combien de fois Tony lui a passé un coup de fil, la réponse serait zéro. Percy Tau a été loué il y a trois ans parce que c’était bien pour les trois parties. Il est allé à Bruges et à Anderlecht ensuite. La saison passée, Moises Caicedo n’a pas été prêté par Brighton à l’Union, mais au Beerschot. Ce dimanche, on jouera contre Alzate, qui appartient aussi à Brighton. Je ne connais pas beaucoup de clubs membres d’un réseau qui louent leurs promesses à des concurrents d’un autre membre du groupe. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que nous faisons partie d’un groupe. Il n’y a pas de lien à part que Brighton nous prête en moyenne entre un joueur et un joueur et demi par an ; que Brighton est possédé par Tony Bloom que je connais et qu’il y a des similarités au niveau des data que nous utilisons pour recruter. Il n’y a jamais eu de stratégie du style ‘l’Union doit prendre X joueurs de Brighton’. Nous n’avions pas de place pour Caicedo la saison passée, donc on ne l’a pas pris. Quand Brighton achète Adingra, il envisage plusieurs options pour le prêter. Mais vu le Brexit et les règles actuelles, la D1 belge est un bon championnat pour prêter un joueur.

Il n’y a pas d’agenda caché, donc, contrairement à ce que certains craignent ?

C’est très important pour moi que tout le monde comprenne que tout ce projet est fait pour l’Union seulement. On veut intégrer les valeurs locales, on a un programme social solide. Je m’inquiète pour l’avenir du football et je vois beaucoup de situations où un propriétaire étranger arrive dans un club et dit : « Nous mettons sur pied un réseau de clubs et vous, vous occupez telle place dans le réseau ». Pour moi, ce n’est pas ça le foot. Je ne veux pas que mon succès soit lié à ce qui se passe ailleurs. Si vous avez beaucoup d’argent, ne l’investissez pas dans des clubs de foot pour le transformer en un business. Si vous voulez diriger une compagnie de papier toilette, très bien. Vous pouvez en avoir une ici, une autre là-bas et personne n’ira regarder la société de papier toilette le samedi. Personne ne sera fâché si elle change de quartier. C’est le cas pour un club de football. Le sort de l’Union n’est pas lié à celui de Brighton.

Ne serait-ce pas un problème par rapport aux règles de l’UEFA si Brighton et l’Union se qualifient tous les deux pour une même compétition européenne ?

Notre interprétation est très claire : non. Tony (Bloom) n’a pas d’influence ou de contrôle sur l’Union. Idem pour moi sur Brighton. L’UEFA veut assurer le fair-play et il n’y a pas de doutes à ce sujet. Le règlement ne précise pas exactement les critères, mais à nos yeux, même sans devoir changer la structure actuelle d’un de nos deux clubs, cela serait possible que l’Union et Brighton s’affrontent en Coupe d’Europe.