Alex Muzio : "Ce n’est pas parce que ça se passe bien pour l’Union qu’on va rehausser l’objectif du début de saison"

Alex Muzio, pouvez-vous fixer l’ambition de l’Union cette saison ?

"Karel (Geraerts) en parle de la bonne façon : remporter le prochain match. Ce prochain match sera d’ailleurs au Standard, et Sclessin est ma deuxième atmosphère préférée en Belgique. Je me réjouis d’y être. On met la meilleure équipe et le meilleur staff sur pied pour faire du mieux qu’on peut. Mais il ne serait pas sain que notre déficit structurel dépasse les 5 millions. Ce ne serait sain pour aucun club je crois, mais chacun fait ce qu’il veut. Jusqu’où peut-on aller ? Honnêtement, c’est dur à dire. On veut aller le plus haut possible en championnat, le plus loin en Coupe et en Europe."

C’est un peu cliché de parler du prochain match, non ? Pouvez-vous fixer un objectif en championnat, comme le top 4 ou en Ligue Europa ?

"Mais on ne sait même pas contre qui on jouera en huitième de finale… C’est incroyable de se dire que le Barça et Manchester United vont s’affronter pour ensuite rencontrer l’Union, peut-être, au prochain tour ! En championnat, je ne veux certainement pas modifier l’objectif et dire qu’on vise plus haut parce que ça se passe bien."

Si vous accrochez les champions playoffs, tout est possible.

Et quel était cet objectif, alors ?

"Il n’y a pas d’objectif précis. Mais on sait qu’en Belgique, si vous parvenez à finir dans le top 4… Il y a deux ans, Genk a terminé la phase classique à 20 points de Bruges et a échoué à un rien en fin de playoffs. Si vous parvenez à vous inviter au bal des champions playoffs, tout est possible pour tout le monde. Mais le top 4 n’a pas été fixé comme une attente."

Il y a un an, Philippe Bormans assurait qu’aucun titulaire ne quitterait l’Union pendant le mercato hivernal. Pouvez-vous promettre la même chose cette année ?

"Il faut considérer les offres qui arrivent. Il y avait un momentum : on voulait absolument faire en sorte de tout garder en mains pour ne pas avoir ensuite des regrets. Si un joueur clé était parti, ça aurait été un gros challenge de continuer sans lui. Cette saison, nous avons une équipe différente, avec plus de profondeur. Par exemple, nous avons quatre attaquants en qui nous croyons. Je ne vous aurais pas dit la même chose il y a un an."

Quelqu’un comme Teddy Teuma, présent depuis plus de trois ans déjà, est appelé à quitter l’Union d’ici la fin de la saison, non ?

"Ah bon ? S’il est toujours chez nous après la saison qu’il a réalisée l’année passée, je ne vois pas pourquoi il ne resterait pas encore. Il vient de signer un nouveau contrat de trois ans. Notre intention est qu’il reste. Je peux vous dire qu’à ce jour, nous n’avons reçu d’offre pour aucun de nos joueurs."

Vous attendez-vous à un mercato hivernal plus mouvementé vu qu’il suivra le Mondial, cette année ?

"Le point positif c’est que tout le monde va déjà penser aux transferts dès la semaine prochaine alors que, d’habitude, ça vient plus tard. Si ça se passe, nous devrions avoir plus de temps pour réagir."

Le gros point noir de votre projet reste la formation des jeunes et l’absence de joueur formé maison dans votre noyau A. Est-ce un point sur lequel vous travaillez ?

Ilyes Ziani, prêté par l'Union au Standard cette saison.

"Oui, c’est vraiment un sujet important pour nous, on en parle beaucoup. Contrairement à l’équipe première, dans le département jeunes, les progrès effectués ne se remarquent pas très vite. Ilyes Ziani se débrouille très bien au Standard et nous pensions que c’était meilleur pour lui d’aller en D1B avec SL16 que de jouer avec nos U23 en D2 amateurs. S’il était resté, nous aurions eu un joueur dont nous aurions pu dire “nous avons un jeune maison”, mais ce n’était pas le mieux pour lui."

Dans le cas de Ziani, le Standard a une option pour l’acheter, mais l’Union a aussi une contre-option pour le conserver si elle le souhaite, selon nos informations. C’est bien correct ?

"Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je peux juste dire que si l’Union souhaite le garder la saison prochaine et que c'est le souhait d'Ilyes, nous avons la possibilité de le faire. Nous réfléchirons avec le joueur ce qui est mieux pour lui."

Cherchez-vous un site plus adéquat qu’actuellement pour vos équipes de jeunes ?

"Il est très compliqué de trouver un endroit pour notre école des jeunes à Bruxelles. On essaie vraiment. D’ailleurs on a doublé voire triplé les investissements depuis notre arrivée, pour arriver à environ un million d’euros. Mais comme on le voit pour le stade, il ne suffit pas d’avoir le budget. C’est une source de frustration pour moi : nous n’en sommes pas là où nous aurions voulu en être en ce moment, mais ce n’est pas faute d’essayer."

N’avez-vous pas des regrets sur la façon dont a été gérée la prolongation de Felice Mazzù en fin de saison passée ?

"C’est très difficile d’avoir des regrets. On est super contents avec Karel, avec sa progression. Il a impressionné tout le monde comme coach et comme personne. Sa mentalité, son intelligente, sa gentillesse sont impressionnantes."

Mais étiez-vous déçu sur le coup ?

"Felice avait un contrat, mais cela fait un moment que je suis ici et ce n’est pas la première fois qu’un entraîneur quitte pour un autre club. Felice a la cinquantaine, il a fait une incroyable carrière qui l’a mené étape par étape tout en haut. Il voulait gagner plus d’argent et rejoindre une équipe qui était plus prestigieuse à ses yeux. Ce n’est pas à moi de juger la décision de quelqu’un d’autre et c’est tout. J’aime me concentrer sur les choses que je peux contrôler, sinon vous ne dormez pas la nuit. Ma femme rigole toujours de ma capacité à m’endormir quinze secondes après m’être couché. Il n’y a aucune colère en moi si je croise Felice Mazzù. Si je le vois en tribunes, j’irai le saluer. Il a fait un job incroyable pour l’Union pendant deux ans pour nous."

Parlons un peu de vous, pour terminer. Pas une seule interview à un média belge en un an : c’est un exercice qui vous déplaît ?

"Je suis impliqué dans le club chaque jour mais je dois reconnaître que je ne suis peut-être pas apparu assez souvent dans les médias par rapport à d’autres présidents et ce n’est pas juste pour nos supporters de ne pas pouvoir me lire. C’est dans la culture belge de voir les présidents de club parler, donc voilà, je le fais."

Je ne mets plus de t-shirt rose lorsque je rencontre les autres dirigeants

On vous a déjà vu suivre un match en tribunes au milieu des supporters ou en rue en Coupe d’Europe partager une bière avec les fans : il y a un côté atypique chez vous, comme président.

"Je dois respecter qui je suis, je pense. Les jours de match, où l’on croise la direction du club adverse, je m’habille de façon à montrer mon respect, plus en sweat-shirt. J’ai toujours pris le métro à Londres et cela n’a pas changé. Je ne me compare pas aux autres présidents, vraiment, chacun fait comme il veut. Beaucoup ont fait partie de conseils d’administrations d’entreprises avant, mais ce n’est pas mon cas. J’aime être avec les supporters à l’occasion, je suis quelqu’un qui reste les pieds sur terre."

Est-ce facile de rester vous-même ? On a entendu parler de cette histoire où Philippe Bormans vous avait dit que venir à un rendez-vous avec une autre direction en t-shirt rose n’était pas la meilleure idée…

"Ce n’est pas si facile, c’est vrai, mais je fais en sorte d’y arriver. C’est sûr que si je me lâchais, en déplacement européen par exemple, je resterais à boire des coups une bonne partie de la nuit avec des gens du club, mais ce n’est pas la meilleure chose à faire en tant que président. Je représente l’Union et donc je ne met plus de t-shirt rose quand j'ai un dîner avec la direction d'un club adverse, par exemple (rires)."