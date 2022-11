Zeno Debast, sélectionné pour la Coupe du monde: « Quand j’ai pleuré, ma famille a pleuré avec moi »

Zeno Debast, où avez-vous appris que vous étiez parmi les 26 élus ?

Dans le car wash de mon oncle. C’est là que, en compagnie de ma famille, j’ai suivi la conférence de presse de Roberto Martinez en direct. Je ne savais rien à l’avance. Et pour être honnête: je ne croyais pas que je serais repris. Je sais que mon nom était cité par les médias, mais je n’en tenais pas vraiment compte.

Vous avez fêté votre sélection comme quand vous célébrez un but ?

Oui, c’était la folie. Et j’ai quand même versé quelques larmes. Quand j’ai commencé à pleurer, les autres ont pleuré avec moi (rires). Mais avant de devenir trop euphorique, quelqu’un de la famille a dit: ‘D’abord le focus sur le match au Lierse’. C’est ce que j’ai fait.

D’anciennes valeurs sûres comme Boyata et Denayer doivent rester chez eux.

Oui. C’est très difficile de rentrer dans ce groupe tellement il y a de la concurrence et de la qualité. Cela me rend d’autant plus fier d’avoir pu convaincre le coach fédéral de me sélectionner.

Vous avez déjà été en vacances au Qatar ?

Non, mais j’y suis allé il y a quatre ans avec les jeunes d’Anderlecht pour un match amical contre l’Académie Aspire. Je me souviens que c’était un beau pays. Et qu’il y faisait chaud.

Vous réalisez déjà ce qui vous est arrivé ?À peine. Il y a exactement un an, je partais à Marbella pour un tournoi avec les U19. Et maintenant, je vais à la Coupe du monde.

Combien de messages avez-vous reçus ?Énormément. Je n’ai pas encore eu le temps de tous les regarder. Un des premiers à m’avoir félicité était Jan Vertonghen. Jan est très important pour moi. Il est mon guide à Anderlecht et sera mon guide au Qatar. Il est génial pour un groupe. Il a un bon humour et il est toujours très calme. Ce n’est pas seulement à la télé qu’il est ainsi.

Vous avez joué deux matchs avec l’équipe nationale A. Aussi bien contre le pays de Galles qu’à Amsterdam contre les Pays-Bas, vous avez concédé un but après un duel aérien perdu par vous-même. Les critiques vous ont surpris ?Pas du tout. Il ne me fallait pas ces critiques pour savoir que j’aurais dû faire mieux sur ces deux phases. Contre le pays de Galles, j’aurais plus dû embêter cet attaquant. Et j’aurais dû gagner mon duel contre Virgil van Dijk.

Vous êtes sévère envers vous-même. Van Dijk est plus grand et plus robuste que vous et il a plus d’expérience.Je sais, mais je suis dans un monde où on ne dit pas : ‘C’est un jeune gars, ça ne peut mal’. Non. Je devais gagner ce duel, point à la ligne. Cette erreur, je ne la commettrai plus.

Est-ce que votre Mondial serait déjà une réussite si vous ne jouez pas une minute ? Ou vous allez pour jouer ?Tout ce qui s’ajoute à cette sélection serait un bonus. Obtenir du temps de jeu serait un énorme bonus. Je suis prêt. Je n’ai pas peur du défi.

Vous n’aurez pas peur de vous blesser dans le dernier match, contre Genk ?Pas du tout ! Je vais aller à fond au duel, je vais me donner à 200 %. Jusqu’à dimanche, je suis entièrement focalisé sur Anderlecht.

Vous serez opposé à un certain Paul Onuachu, le meilleur buteur du championnat et un homme avec le gabarit de van Dijk.

C’est vrai. La saison passée, j’ai joué pendant 90 minutes contre lui et cela s’est bien passé (NDLR : Anderlecht a gagné 2-0). J’ai hâte de rejouer contre lui. Il faudra notamment être deux sur lui et il faudra éviter que les centres ne puissent être bottés en sa direction.

Et Trésor, vous le connaissez de son époque à Anderlecht ?Oui. Et il vient de la même région que moi (NDLR : près de Hal). Je me souviens qu’aux entraînements de midi, il était déjà phénoménal sur coup franc. Cela me fera plaisir de le revoir. Et d’ailleurs, je suis content du tirage en Coupe. Genk – Anderlecht, ce sont de chouettes matchs à jouer.

Vous avez eu chaud, au Lierse.Oui, j’étais stressé pendant la série de tirs au but. Mais je n’ai jamais paniqué. Je savais que je pouvais avoir confiance en mes coéquipiers. Moi, je n’étais plus sur le terrain. J’ai été remplacé à la 106e pour cause de fatigue.

On oublierait presque de vous féliciter pour votre désignation comme capitaine en l’absence d’Hendrik Van Crombrugge.Merci. Je ne crois pas que ce brassard de capitaine soit une récompense pour ma sélection. L’entraîneur me l’a proposé et je n’ai évidemment pas refusé. C’est encore quelque chose que je peux cocher dans ma liste de souhaits…

Dernier truc, Zeno. Vous avez un numéro de préférence pour le Qatar ?Pas du tout ! Je serai content avec n’importe quel numéro qu’on me donne (rires) !