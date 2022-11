Sept millions pour Raskin, quatre pour Canak : voici la valeur des Rouches

Ce retour au premier plan se traduit également dans les chiffres. On le sait, l’une des priorités de la nouvelle direction américaine, 777 Partners, était de stabiliser les finances du club et, à terme, de faire des bénéfices notamment via la vente de joueurs. Depuis plusieurs mois, le club négociait avec Selim Amallah et Nicolas Raskin pour une prolongation de leur contrat. À ce sujet, le coach, Ronny Deila, déclarait : “Peut-être que dans un ou deux ans, lorsque nous serons meilleurs et que nous obtiendrons des résultats plus positifs, on sera en mesure de garder ce genre de joueurs.” Pour le moment, le Matricule 16 semble être sur le bon chemin. La valeur de certains de ses joueurs tend d’ailleurs à le prouver.

7 millions d'euros : Raskin est le Rouche le plus cher

La valeur de Raskin est passée de 5 à 7M €. ©Photo News

Alors qu’il n’a toujours pas paraphé de nouveau contrat malgré la volonté commune, du club et du joueur, de régler le dossier avant la Coupe du monde, la valeur marchande de Nicolas Raskin, auteur d’un bon début de saison, a augmenté de 2 millions d'euros. Évalué par le site spécialisé Transfertmarkt à 5M € en avril dernier, il en vaudrait désormais 7M €.

Canak est passé de 400.000 à… 4M € !

Cihan Canak a vu sa valeur se décupler en moins de six mois.

La progression la plus fulgurante nous vient du jeune international belge U18, Cihan Canak. À son arrivée dans le noyau pro la saison dernière, sa valeur était estimée à 400.000€. Aujourd’hui, avec ses 11 apparitions (pour un but et deux assists) avec le noyau professionnel, Canak a vu sa valeur marchande exploser au point de passer de 400.000€ à 4M €. De quoi sans doute faire réfléchir le Standard quant à une prolongation de contrat pour le Verviétois qui a paraphé, en octobre 2021, un nouveau bail portant jusqu’en 2024.

Balikwisha : une renaissance qui se chiffre

Tout comme celle de Raskin, la valeur marchande de Balikwisha a augmenté. ©PDV

Tout comme le jeune Canak, William Balikwisha réalise une excellente saison. À 23 ans, celui que les prédécesseurs de Ronny Deila ne voulaient pas dans leur effectif est en train de crever l’écran, si bien que le Standard lui a donné un nouveau contrat jusqu’en 2025. Estimé à 150.000€ en avril dernier, William Balikwisha vaudrait aujourd’hui 2M €. Tout comme Balikwisha, Denis Dragus est aujourd’hui estimé à 2M € contre 900.000 il y a un peu plus de six mois. Quant à Aron Dönnum, sa valeur est passée de 1,2M € à 1,8M €. Noë Dussenne a également vu sa valeur passer de 800.000€ à 1M €.

Amallah et Bodart régressent

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la valeur d’Arnaud Bodart a baissé au cours de ces six derniers mois. Malgré les bonnes prestations du portier liégeois, il ne serait plus estimé qu’à 3,5M € contre 4M € en avril dernier.

Selim Amallah ne joue plus avec le Standard. ©Photo News

Une baisse de valeur qui est moins surprenante dans le chef de Selim Amallah. Versé dans le noyau B, il est coté aujourd’hui à 4,5M € contre 5M € en avril. Ajoutons encore qu’il sera en mesure de signer librement dans le club de son choix en janvier prochain.