Karel Geraerts ravi de revenir au Standard : "Sclessin, c’est une ambiance de rêve pour un joueur et pour un coach"

Quinze ans après l’avoir quitté comme joueur, Karel Geraerts va faire son retour à Sclessin en tant que T1, ce dimanche (16h). À la tête d’une équipe qui tourne toujours aussi bien, mais qu’il compte mettre en garde face à la furia qui peut rugir dans ce stade et couler des tribunes sur la pelouse. "J’ai une approche différente pour chaque match en fonction des circonstances de l’endroit où l’on se rend", explique-t-il. "Ici, par exemple, il faut bien que tout le monde soit au courant de l’importance du début de match. Le Standard a déjà prouvé qu’il peut commencer très fort et il faudra être prêt tout de suite. On sait combien l’ambiance peut y être chaude et que si cette connexion entre le public et l’équipe s’opère, cela peut représenter un grand danger pour nous. Ceci dit, on ne doit pas nourrir de crainte non plus. On doit se donner à fond et savoir qu’on jouera contre une très bonne équipe. On a du respect pour le Standard, mais quand l’arbitre siffle le coup d’envoi, l’objectif sera bien de gagner, comme toujours."