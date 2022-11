Deila évoque pour la première fois l’arbitrage : "Être arrogant avec les joueurs n’aide pas"

Mais pour une fois, Ronny Deila est sorti de sa réserve et est revenu, longuement, sur les sanctions infligées à Zinckernagel et Raskin suite au match à Eupen. Le technicien des Rouches a mis l’accent sur… l’attitude des hommes en noir. "Le dialogue est vraiment important avec les arbitres, assure-t-il. Je pense qu’en Belgique, on parle trop durement aux joueurs. L’arbitre fait trop comprendre qu’il est le chef. Cela ressemble à de l’arrogance. Quand vous faites ça, les joueurs se crispent et se mettent en colère. Il faut être plus calme, avoir le sourire."

Et Deila de s’adresser directement aux arbitres : "Parlez avec les gens, ne créez pas de distance. L’arbitre est un leader, il doit être proche des joueurs. Dirigez le jeu et parlez aux joueurs. Faire des erreurs, c’est bien, mais si vous êtes arrogant, cela ne fait qu’empirer les choses. C’est quelque chose que je pense que nous pouvons améliorer ici."

Sanctions disproportionnées, dialogue prôné

Pour ce qui est des sanctions infligées à Zinckernagel et Raskin (deux matchs ferme chacun), là encore, Ronny Deila n’était pas sur la même longueur d’onde que les instances. "Pour Philip, s’il s’agissait d’une action de vengeance ou d’un vilain tacle, d’accord. Mais là, il a juste tendu sa jambe. Je peux accepter qu’il prenne un rouge même si je suis persuadé qu’il la prend à cause de son antécédent à Charleroi où il ne devait pas être exclu, mais deux matchs de suspension, ça, je ne comprends pas."

Pas plus que les deux matchs infligés à Raskin. "Avec Nico, c’est aussi une question de dialogue. Il était frustré. Je le comprends. Je n’ai pas entendu ce qui s’est dit. D’autres personnes m’ont dit que c’était une mauvaise communication entre eux. Si Nico est puni, alors l’arbitre devrait l’être aussi."

Nicolas Raskin a été frustré par le manque de dialogue de Monsieur De Cremer à Eupen. ©Photo News

Deila a également tenu à expliquer quel discours il prônait en semaine à ses hommes par rapport aux arbitres. "À New York, mon équipe a pris dix cartons rouges. Je me suis dit que c’était peut-être un problème de discipline. Je veux que mon équipe soit agressive mais dans le bon sens du terme. Il faut être intelligents. Je dis toujours aux gars : si vous taclez en avant, vous devez garder vos crampons vers le bas. Nous ne faisons pas de tacles glissés à l’entraînement, à cause des risques de blessures. Je leur demande de ne pas toucher les arbitres et d’accepter qu’ils soient ce qu’ils sont. J’espère que nous n’aurons plus de telles situations dans le futur. Nous pouvons dire des choses sur les arbitres, mais au bout du compte, il s’agit avant tout de nous. Nous devons être meilleurs."