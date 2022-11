Henkinet-Balikwisha : l’un veut lancer sa carrière, l’autre la terminer au Standard

C’est donc 212 jours après sa dernière apparition en tant que titulaire que Laurent Henkinet a effectué son retour dans le 11 liégeois. Un retour anonyme tant le dernier rempart rouche a été réduit au chômage technique à Dender. De quoi le frustrer ? "Ce sont des matchs compliqués pour les gardiens car on n’a pas un ballon de confiance qui nous permet de nous mettre dans le match", assurait-il. "On sait qu’on a de plus en plus la possession et que les occasions adverses se font plus rares. Il faut donc répondre présent sur le moindre ballon qui arrive. Le plus important, c’est que l’équipe a fait le boulot. C’est dommage qu’on n’a pas réussi à mettre plus de buts."

Laurent Henkinet qui touche un ballon, une image rare de la soirée de mardi à Dender. ©PDV

La saison dernière, le natif de Berloz avait eu la préséance sur Arnaud Bodart pour la campagne en Coupe de Belgique des Rouches, campagne qui s’était stoppée en quart de finale à Gand. Placé entre les perches à Dender, Henkinet n’a pas l’assurance de poursuivre l’aventure, même si on imagine qu’il sera confirmé au prochain tour. "Le coach m’a annoncé que j’allais jouer ici mais il n’y a aucune garantie que je joue le prochain tour. Évidemment, j’en ai envie. Cela fait plaisir de jouer et de le gagner."

La fidélité récompensée

Cette titularisation survenait moins d’une semaine après l’annonce de la prolongation du contrat de Laurent Henkinet. Ce dernier a prolongé son bail jusqu’en juin 2026 lui qui était revenu au bercail en 2020. "Cela faisait longtemps qu’on était en discussion. J’avais à cœur de rester au club. Un contrat longue durée, c’est top, cela atteste de la confiance placée en moi par le club. Je la rends bien au quotidien : je travaille dur, je suis heureux d’être là. L’ambiance au sein du groupe est parfaite, je suis super heureux."

"Qui ne rêverait pas de terminer sa carrière au Standard."

Au terme de son nouveau contrat, Laurent Henkinet aura 34 ans, de quoi se demander s’il s’agit là de son dernier contrat professionnel même si un gardien peut encore jouer les prolongations après cet âge. "C’est vrai qu’un gardien peut jouer plus longtemps mais qui ne rêverait pas de terminer sa carrière au Standard surtout quand on est Liégeois. On ne va pas voir si loin même si le contrat longue durée va peut-être dans ce sens. On verra, année après année."

Balikwisha est libéré, délivré et prolongé !

Nous sommes le 12 décembre 2021, Michel-Ange Balikwisha inscrit son premier but en Pro League pour l’Antwerp contre… le Standard (qui finira par s’imposer 2-3). Le plus jeune des frères célèbre sa réalisation en soulevant son maillot pour faire apparaître le message suivant : "Libérez mon frère William."

Michel-Ange Balikwisha avait tenu à soutenir son frère en décembre 2021.

À ce moment-là, l’aîné, William, végétait dans le noyau B du Standard et n’avait aucune perspective d’avenir tandis qu’il lui restait encore un an et demi de contrat en bord de Meuse. "D’un côté, c’était une manière de m’apporter son soutien mais d’un autre, j’étais déjà à la cave et cela n’allait pas m’aider, avoue William dans un sourire. Je lui ai dit que ça ne servait à rien, qu’on devait chacun faire notre bout de chemin sans se préoccuper de l’autre, nous précisait William il y a peu.

"Aujourd'hui, je bénéficie de la confiance du coach."

Onze mois plus tard, le vent à tourner. À la faveur d’un changement de coach, William Balikwisha a retrouvé le sourire et voit à nouveau la vie en Rouche. "Pour le moment tout roule pour moi. Le mérite en revient aussi au coach dont les consignes sont très claires pour tout le monde. Il arrive à mettre chaque joueur en confiance. Il faut simplement respecter ses consignes et jouer avec les qualités de chacun, déclarait-il après son but victorieux en Coupe à Dender. Une confiance que les prédécesseurs de Deila n’ont jamais accordée à Balikwisha. "C’est vrai que c’est ce qui me manquait mais le passé, c’est le passé ; je ne reviens pas dessus. On est dans une bonne dynamique et j’espère que cela va continuer."

William Balikwisha a retrouvé le sourire en bord de Meuse et Ronny Deila n'y est pas étranger. ©PDV

Si en prolongeant jusqu’en 2026, Laurent Henkinet caresse l’espoir de terminer sa carrière au Standard, William Balikwisha, lui, espère que sa prolongation (jusqu’en 2025), signée mi-février, fera décoller la sienne. "Je la voulais cette prolongation et je remercie le club car c’est une belle marque de confiance. On a été sur la même longueur d’onde et j’aspire à ce que cela se poursuive le plus longtemps possible."

Que Michel-Ange se rassure, son grand frère est enfin libéré, délivré et même prolongé !