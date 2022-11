Le choix signé Robin Veldman était attendu par beaucoup de supporters. Rarement les réseaux sociaux avaient été si enthousiastes à l’idée de voir un joueur en difficulté. Vincent Kompany avait également songé à une mise à l’écart en décembre dernier. Hoedt et son coach étaient allés au clash en public mais la raison l’a emporté sur l’envie de le laisser filer après seulement une demi-saison. Coach Vinnie n’avait personne d’autre pour assurer le poste de défenseur central gauche.

Robin Veldman a choisi de se passer de son compatriote. “Pour pouvoir préparer le match dans le calme et avec les joueurs à 100 % concentrés sur l’Antwerp.” La rupture est nette. Violente, même, à l’image de la houleuse discussion qui a eu lieu entre les deux hommes. Et elle ne sera pas sans conséquences à court et à moyen terme.

Le discours de Veldman laissait fortement penser que la rupture était totale avec son joueur. “Son avenir ? Il dépendra de la direction”, a-t-il lancé, laissant comprendre que de son côté, la décision était ferme.

Robin Veldman explique la mise à l’écart de Wesley Hoedt

Un joueur qui dérange

Apprécié par certains, Wesley Hoedt dérange d’autres équipiers. Notamment par son manque de remise en question. Plusieurs fois, il a préféré s’en prendre à un équipier plutôt que de se regarder dans le miroir après une énième erreur.

Vincent Kompany l’a constaté. Alors qu’il prenait en exemple le Néerlandais pour illustrer un problème de son équipe, Hoedt lui a répondu par un “je ne vais pas dire ce que je pense” avant finalement d’aller au clash avec le coach. À Silkeborg, il a totalement ignoré le discours tactique de Robin Veldman.

Deux fois déjà, il a étalé publiquement des désaccords avec Lior Refaelov. Ce dernier le traitant même de “grande gueule” dans le documentaire Mauve. Sur le terrain du Standard, l’Israélien a récemment fait comprendre au Néerlandais qu’il ferait mieux de se taire alors qu’il le pressait à sortir plus vite.

Refaelov demande à Hoedt de se taire

Sur le départ

Son comportement a poussé la direction anderlechtoise à considérer son cas de manière bilatérale. Soit il joue tous les matchs, soit il s’en va. Wouter Vandenhaute et ses hommes penchent désormais pour la seconde solution.

“Anderlecht veut le vendre mais il a un salaire de 1,5 million et encore 2,5 ans de contrat.”

Anderlecht souhaite le laisser filer mais est confronté à une double barrière contractuelle. Il a encore un bail de plus de deux ans (juin 2025) et a négocié un très gros salaire (estimé à 1,5 million par an), étant arrivé librement de Southampton avec une certaine réputation.

S’il veut bloquer Anderlecht dans ses manœuvres de mercato, il en a le pouvoir. D’autant plus que peu de clubs seront enclins à transférer un joueur écarté pour des problèmes de comportement et dont le CV montre six clubs différents – auxquels il faut ajouter le fait qu’il a joué deux fois à la Lazio à quelques années d’intervalle – en un peu plus de huit ans.

La direction anderlechtoise réfléchit au sort de Wesley Hoedt

Anderlecht n’encaisse pas quand il n’est pas là

La bonne nouvelle pour Anderlecht est que les Mauves semblent plus solides quand il est absent. À l’exception du match à West Ham, à chaque fois que le Néerlandais n’était pas sur le terrain (Silkeborg, Antwerp et après son remplacement à Malines), les Bruxellois ont réussi à garder le zéro. L’équilibre peut facilement être trouvé sans le Néerlandais dans un premier temps.

Pas la moindre occasion mais un point pour les Mauves: tout ce qu'il faut retenir du match face à l'Antwerp

Un renfort (droitier ?) en janvier

Anderlecht aura toutefois besoin de se libérer de son salaire. S’il est définitivement rayé de la feuille de match, les Mauves devront se renforcer en défense. Tout dépendra du système proposé par le nouvel entraîneur.

Dans le cas d’une défense à quatre, l’arrivée d’un concurrent à Zeno Debast serait la bienvenue. Ce nouveau profil pourrait devoir, le cas échéant, dépanner à gauche. Hannes Delcroix est connu pour sa malchance physique alors que Jan Vertonghen affiche 35 ans au compteur et a déjà dû louper plusieurs matchs pour cause de légers bobos depuis son arrivée.

La blessure de Vertonghen n'est pas trop grave

Un seul back gauche

Les Mauves devront également passer à la caisse pour débaucher un latéral gauche. Hannes Delcroix doit simplement dépanner à ce poste dans un premier temps mais n’y fera pas carrière. Moussa N’Diaye a, lui, encore trop de choses à apprendre sur son poste – son remplacement défensif et ses centres sont perfectibles – pour être le seul profil de back gauche disponible.

Une arrivée est à prévoir et si possible avec les qualités nécessaires pour apporter dans un rôle de titulaire. Le profil précis sera défini par le staff et le nouveau directeur sportif.

Anderlecht: déloger N’Diaye du back gauche sera difficile

Il faudra assurer la relance

Hoedt est le principal passeur d’Anderlecht. Il en totalise 62 par match avec près de 90 % de réussite. Il est également, malgré sa position reculée, le joueur du RSCA qui donne le plus de passes dans le dernier tiers (10 par match) et de passes progressives (13).

Le Néerlandais n’est clairement pas une assurance tous risques lorsqu’il s’agit de défendre mais il faut lui laisser ses qualités à la relance. Zeno Debast est peut-être encore meilleur que lui quand il peut endosser le rôle de distributeur depuis la ligne défensive. La première passe d’Anderlecht ne peut toutefois pas entièrement reposer sur les épaules d’un jeune joueur de 19 ans.