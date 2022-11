Barrett Laursen espère avoir lancé la machine au Standard: "Je dois me battre pour ma place"

Aujourd’hui, le Danois est à 100 % physiquement et mentalement. Malheureusement pour lui, le changement de système amorcé par Ronny Deila lui aura été fatal tout comme la métamorphose de Aron Dönnum qui a enchaîné les belles prestations sur le flanc gauche. Depuis le 21 août, Laursen n’a été titularisé que deux fois (contre Seraing et à Malines où il s’est blessé après 22 minutes).

Le 19 octobre à Malines, pour sa dernière titularisation, Laursen était contrait de quitter le terrain sur blessure après seulement 22 minutes. ©PDV

À Dender mardi soir, le latéral gauche recevait une nouvelle chance de se montrer sous son meilleur jour. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il l’a saisie à deux mains avec un assist à la clé. Un assist qu’il est venu… chiper dans les pieds de Denis Dragus. En plein débordement sur le flanc gauche, le Roumain a vu son coéquipier lui prendre le ballon pour adresser une passe décisive à William Balikwisha. "J’ai crié fort pour qu’il me laisse le ballon. Le latéral droit me suivait partout mais en seconde période, j’ai senti qu’il était moins présent et sur cette action, j’ai senti que je pouvais bien la mettre dans la surface et heureusement, c’est ce qui est arrivé, souriait le Danois.

L’esprit d’équipe avant tout

Coéquipier modèle, Barrett Laursen n’est pas du genre à ruer dans les brancards lorsque les choses ne tournent pas rond pour lui. Ces dernières semaines, compliquées pour lui, le Standardman n’a rien laissé transparaître. "La concurrence est rude, oui, mais c’est logique. Nous avons une équipe incroyable. On a remporté pas mal de matchs ce qui rend l’accession au 11 de base plus ardue", faisait-il remarquer.

Aujourd’hui, Laursen n’a qu’un objectif : poser des soucis de sélection à Ronny Deila. "Moi, je dois juste me focaliser sur mon boulot, travailler dur pour l’équipe et saisir ma chance quand elle se présente. À la fin, on ne retiendra que la performance collective. C’est tout ce qui compte, peu importe les noms des joueurs qui figurent sur le terrain."

Les Standardmen ont arraché la qualification à Dender, de quoi satisfaire Barrett Laursen. ©PDV

Sur la pelouse de Dender, Barrett Laursen a largement contribué à la qualification des siens avec son assist pour Balikwisha mais aussi grâce à un match consistant sur son flanc. De quoi rendre le Danois heureux mais là encore, le collectif passait avant tout. "Une bonne soirée pour moi ? C’est une bonne soirée pour l’équipe surtout. On est venu pour la qualif et on est reparti avec. Ces matchs sont compliqués car ces équipes jouent leur vie sur 90 minutes, ou plus. On était averti. La première période n’était pas bonne car il n’y avait pas assez d’intensité. Après le repos, c’était bien mieux, on a montré plus d’énergie et, selon moi, on n’a jamais été mis en difficulté. Le score devait même être plus conséquent. On se concentre sur le match de l’Union qui sera un gros morceau."