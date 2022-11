Passage en revue des joueurs qui vont devoir saisir leur chance.

Lucas Pirard

Anthony Moris n’a pas raté la moindre minute en Pro League ou en Ligue Europa. Pour le plus grand malheur de Lucas Pirard qui avait déjà fait les frais du statut d’indiscutable numéro un de son coéquipier la saison dernière en ne recevant sa chance qu’à trois reprises : face à Charleroi en championnat, quand Moris était malade, et contre Lebbeke et Malines en Coupe de Belgique. "J’ai connu cette situation de réserviste, explique Moris. Lucas travaille bien et attend patiemment son tour. Nous avons tous entièrement confiance en lui. Il a assez d’expérience pour bien gérer ce genre de matchs."

Ross Sykes

Arrivé cet été pour concurrencer Kandouss à droite de la défense à trois, l’Anglais a plus souvent commencé sur le banc que sur le terrain malgré quelques belles prestations comme à Glasgow ou contre Charleroi. Si le défenseur de 1,96m apporte une plus-value dans les airs et dans les duels, sa relance laisse parfois à désirer et Geraerts préfère l’assurance d’un joueur comme Kandouss qui sait apporter plus offensivement.

Guillaume François

Quand il a prolongé cet été son contrat de deux ans à l’Union, le joueur de 32 ans savait qu’il restait au club pour être le numéro 2 au poste de piston droit derrière Nieuwkoop. "Mon rôle est clair et je l’accepte. Je suis prêt si l’entraîneur fait appel à moi."

Cette saison, Geraerts a fait appel à lui quand son coéquipier néerlandais était blessé ou suspendu et lors de plusieurs fins de rencontre. Celui qui joue un rôle important dans le vestiaire profitera du temps de jeu reçu en Coupe… en sachant que Nieuwkoop reprendra sa place face au Standard.

Oussama El Azzouzi

Arrivé à l’Union cet été pour amener de la concurrence dans le milieu, l’ancien joueur du FC Emmen savait qu’il ne débarquait pas à Bruxelles pour devenir directement titulaire dans un secteur de jeu bien fourni. Le match à Cappellen est d’autant plus important pour El Azzouzi qu’il n’a pas encore reçu une seule fois sa chance comme titulaire cette saison. Monté au jeu lors des quatre premiers matchs de championnat, il n’a ensuite dû se satisfaire que de miettes, sautant même à plusieurs reprises de la sélection. À 21 ans, le Néerlandais reste un pari sur l’avenir.

Cameron Puertas

En début de saison, plusieurs observateurs se demandaient qui de Lynen ou Puertas allait reprendre le rôle de Nielsen, parti au Club Bruges, dans l’entrejeu unioniste. Geraerts a rapidement tranché en donnant sa confiance au premier nommé. Le joueur suisse d’origine espagnole a la particularité d’avoir participé à 20 rencontres sur les 25 jouées par l’Union cette saison… mais avec une seule titularisation. "J’essaye de prendre ce qu’il y a à prendre, que ce soit 10, 15 ou 20 minutes, explique Puertas. Je donne le meilleur de moi-même pour montrer que je peux apporter de la qualité à l’équipe."

José Rodriguez

En signant à l’Union cet été, l’Espagnol formé au Real Madrid ne s’attendait certainement pas à recevoir si peu de temps de jeu. Barré par Lynen et Teuma dans le milieu, l’Espagnol de 27 ans a même sauté de la sélection dimanche. Arrivé à Bruxelles pour apporter toute son expérience à cette jeune équipe de l’Union, il a été relégué assez loin dans la hiérarchie. Bon lors de sa première titularisation à Berlin, Rodriguez a pour le reste été assez imprécis dans ses choix. Reste à voir si Geraerts lui donnera cette fois sa chance.

Nilsson

Blessé dès son premier entraînement, le Suédois a dû se montrer patient avant de jouer, d’autant que le joueur de 25 ans a dû faire face à un duo Boniface-Vanzeir qui fonctionnait plutôt bien à sa sortie de l’infirmerie. Nilsson a tout de même joué à deux reprises les héros en sortant du banc pour sauver l’Union, à Braga et contre Westerlo. Ses deux titularisations, à Malmö et à Ostende, n’ont pas été couronnées de succès. "Comme Puertas qui est un travailleur qui ne lâche pas malgré son faible temps de jeu, Nilsson est un bon gars avec un bon état d’esprit et de grandes qualités, avance son coéquipier Loïc Lapoussin. Ils seront bientôt récompensés en tant que titulaires."